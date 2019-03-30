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Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi’nden Umut Dinç’eTÜBİTAK Ödülü

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi M.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:39
Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi’nden Umut Dinç’eTÜBİTAK Ödülü

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi M. Umut Dinç’in kanserle mücadele için hazırladığı proje TÜBİTAK’ta büyük ilgi görürken, kansere karşı önlem almayı hedefleyen projenin kemoterapiye gerek kalmayacak şekilde hastalıkla savaşmada kullanılabileceğine dikkat çekildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilimle uğraşmak iltifat beklemeksizin marifete talip olmaktır. Sizin bu tür projelerle uğraşmanız Türkiye’nin geleceği için çok önemli" dedi.


TUBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılarak kporjesi bölgede sergilenen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi M. Umut Dinç’in kanserin önlenmesine yönelik projesi büyük ilgi gördü. Dereceye giden projenin ödülünü Umut Dinç’e Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adana Milletvekili Tamer Dağlı verdi. TUBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında en çok ilgi çeken projelerden biri olan ve derece alan M. Umut Dinç’in “M. Congesta Bitkisi Uçucu Yağ Ekstraktının İnvitro Kanser Hücreleri Üzerindeki Antikanser ve Apoptosize Etkisinin Ölçülmesi ve İlgili Genlerin Expresyonlarının RealTime PCR ile Analizleri” adlı proje oldu.Projenin sağlık için önemli olduğuna dikkat çekilirken, Micremeria Congesta (kaya yarpuzu) bitkisinin uçucu yağ ektratı kullanarak mide kanseri hücrelerini yok eden proje ile kemoterapiye gerek kalmadan kanserli dokuyu yok etmeyi amaçlayan bir çalışma olduğu da vurgulandı.


Kansere karşı önlem almak istiyorum


Projesiyle dikkatleri üzerinde toplayan GKV Özel Fen Lisesi öğrencisi Dinç,‘”Bu projeyi hazırlamamın nedeni her yıl kanser nedeniyle hayatlarını kaybeden insanlarımız için bir çözüm bulmaktı. Yaptığımız çalışmalar sonunda M. Congesta bitkisi uçucu yağ ekstraktının 12 kanser hücre hattı arasında en iyi sitotoksik ve apoptotik etkiyi mide kanseri üzerinde göstermiştir. Bu çalışmamızda M. Congesta’nın uçucu yağ ekstraktının sitotoksik ve antikanser aktivitesi üzerine etkisinin araştırılması ve ileri düzeyde ilaç çalışmaları ile kanser terapileri için yol gösterici olabilecek bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır’’ şeklinde konuştu.


Projeye konu olan çalışma kemoterapiye alternatif olabilir


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi M. Umut Dinç tarafından hazırlanan projenin danışmanlığını üstlenen öğretmeni Mustafa Köseler, kemoterapide kullanılan ilaçların pahalı olmasına dikkat çekerek, Ülkemizde 2018 yılında sadece mide kanserinin tedavisi için 4,6 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını belirtti. Kendilerinin ise Torosların eteklerinde yetişen ve bir endemik tür olan kaya yarpuzu bitkisinin uçucu yağ ektratının doğal yollarla kanserli hücrelerin çoğalması ve yayılmasını önlediğini gösterdiklerini anlattı. Köseler, "İlaçlar sadece bir tek kimyasaldan oluşmaktadırlar. Tıbbi bitkilerden elde edilen kaba ekstrelerin içinde 400 düzeyinde bileşik bulunmaktadır. Bitki ekstraktı içerisinde yer alan bu aktif maddelerin ayrıştırılarak saflaştırılması, daha sonra tanımlanması ve farmakolojik aktivitelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra farmakolojik etkinliğe sahip bileşenler biyolojik etki potansiyellerine göre değerlendirilmelidir. Başta M. congesta bitkisi olmak üzere ülkemizin sahip olduğu tıbbi ve endemik bitkilerin bilimsel olarak araştırılıp ekonomik potansiyellerinin en yüksek düzeyde değerlendirilmesi gerekmektedir’ ifadelerini kullandı.


Adana bölge sergisinde projeye ödülünü törene katılan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adana Milletvekili Tamer Dağlı verirken konuşma yapan Bakan Selçuk, "Bilimle uğraşmak iltifat beklemeksizin marifete talip olmaktır. Sizin bu tür projelerle uğraşmanız Türkiye’nin geleceği için çok önemli." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:39
  1. bilim
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