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Gaziantep Kolej Vakfı "2.Ulusal Forumu" başladı

Türkiye’nin dört bir yanından 45 okul ve 120 öğrenci "Kolej Vakfı II.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Gaziantep Kolej Vakfı "2.Ulusal Forumu" başladı

Türkiye’nin dört bir yanından 45 okul ve 120 öğrenci "Kolej Vakfı II. Ulusal Formu" için Gaziantep’te buluştu.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kolej Vakfı Ulusal Forumu (KOLUF’19) düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 45 okuldan 120 öğrenci delegenin katıldığı Kolej Vakfı Ulusal Forumu’nda (KOLUF’19) ilk söyleşiyi Uluslararası Eğitim Danışmanı ve Gezgin Canan Severoğlu yaptı.


Geleneksel hale getirilen bu organizasyonla Gaziantep’te Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladıklarını ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, yaptığı açılış konuşmasında farklı şehirlerden, farklı kültürlerden gelerek fikirlerini özgürce paylaşacakları bir ortam oluşturan KOLUF’19’a katkı sunan tüm öğrencilere, katılımcı okullara ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkürlerini sundu.


Açılış konuşmalarının ardından KOLUF’19 Danışman Öğretmeni Berkay Tahtacı, KOLUF’19 baş organizatörleri Tunga Başkaya, Zeynep Aydoğan gerçekleştirilen organizasyon hakkında bilgiler vererek etkinliğin başarılı geçmesini dilediler.


Uluslararası eğitim danışmanı Severoğlu deneyimlerini paylaştı


KOLUF’19’da bu yıl forum konuşmacısı olarak Uluslararası Eğitim Danışmanı ve Gezgin Canan Severoğlu ilk etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek bir söyleşi yaptı. Öğrencilerin büyük bir dikkatle takip ettiği söyleşide Severoğlu farklı ülkelerde farklı kültürleri tanıyarak edindiği bilgi ve uluslararası deneyimlerin hayatındaki ve kariyerindeki etkilerini foruma katılan gençlerle paylaştı.


Kendisi de aynı zamanda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunu olan Severoğlu’na yaptığı söyleşi ve KOLUF’19’a verdiği desteklerden dolayı GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir tarafından bir teşekkür plaketi verdi. Severoğlu’na sürpriz yapan KOLUF’19 baş organizatörleri Tunga Başkaya, Zeynep Aydoğan ve baş organizatör yardımcısı Berkay Ünlü de verimli geçen söyleşi ve katkılarından dolayı Severoğlu’na çiçek takdim ettiler.


Ulusal foruma ülke genelinden 45 okul ve 120 öğrenci katılıyor


Yapılan konuşmaların ardından Konferans Başkanı Hasan Başkurt, Başkan Yardımcıları Zeynep Genç ve Ege Tektunalı forumla ilgili teknik bilgiler vererek öğrencilerin gerçekleştireceği etkinlikleri dile getirdiler. Seremoninin ardından Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 45 okuldan 120 öğrenci delege, komite başkanı, gazeteci gibi görevlerle oluşturulan komiteler genel kurul taslakları için çalışmalarına devam ettiler.


KOLUF19 çalışmaları kapsamında Güvenlik Komitesi, Ekonomi Komitesi, Doğal Yaşam Komitesi, Eğitim Komitesi, Kültür ve Sanat Komitesi, Dış İlişkiler Komiteleri kuruldu. Öğrenciler düzenlenen komitelerde birbirinden farklı sorunları tartışarak çözüm önerileri sunmak üzere genel kurula rapor hazırlayacak. 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan etkinlik 4 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan genel kurulla son bulacak. Genel kurulda alınacak kararların TBMM’ye gönderileceği de ifade edildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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