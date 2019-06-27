Gaziantep kavruluyor Sıcak havanın etkili olduğu Gaziantep’te termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Sıcak havanın etkili olduğu Gaziantep’te termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Aşırı sıcaklar Güneydoğu Anadolu’yu etkisi altına alırken, Gaziantep’te termometreler 55 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise parklara akın etti. Kentte termometreler 55 derece ile yılın en yüksek göstergesini gördü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar nedeniyle oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Günlerdir etkili olan sıcak havanın önümüzdeki haftada da devam edeceği belirtildi.

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