Gaziantep İSO 500’de yer alan 24 firmaya kutlama

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırmasında”, Gaziantep’ten 24 firmanın listede yer aldığını belirterek, önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artmasını temenni ettiklerini söyledi.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, üreten, üretime değer katan, ihracatı ile Türkiye’nin lokomotif şehirlerinin başında gelen Gaziantep’in, geçen yılın ikinci döneminde yaşanan birtakım zorluklara rağmen büyüme ivmesini sürdürdüğünü kaydetti. Akıncı, “Şehrimiz 2018 yılında6,9 milyar dolar ile en çok ihracat yapan 6. il oldu. Yine aynı şekilde bu yılın Ocak ve Nisan aylarını kapsayan dönemde geçen senenin aynı dönemine oranla 11,7 artışla, 2 milyar 507 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştı.Önümüzdeki süreçte yapısal reformların hayata kazandırılması, seçimsiz bir dönemin başlaması ve ekonomideki toparlanmaların sağlayacağı pozitif etkilerle bu rakamların çok daha üst noktalara taşınacağına inanıyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırmasında” yer alan Gaziantepli firmaları da tebrik eden Akıncı, “Araştırmada yer alan firma sayımız geçtiğimiz döneme oranla aynı sayıda kaldı. Bizler bu sayının önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağına inanıyoruz. Bu bağlamda ülkemizin ve şehrimizin 2023 hedefleri doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışan firmalarımızı İSO 500’de yer almalarından dolayı tebrik ediyor, milli ekonomimize sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.