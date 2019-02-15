0553 313 94 23

Gaziantep ile Japonya arasında sağlık iş birliği

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Gezici Sağlık Aracı Projesi" protokolü imzalandı- Proje doğrultusunda alınacak "Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı" kentin 9 ilçesindeki köy ve kırsal mahallelerde taramalar gerçekleştirecek

15 Şubat 2019 Cuma 17:37
Gaziantep ile Japonya arasında sağlık iş birliği

GAZİANTEP (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında "Gezici Sağlık Aracı Projesi" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima arasında imzalanan protokolle Gaziantep'e, Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı kazandırıldı.

Şahin, Japonya Büyükelçiliğindeki imza töreninde, Türkiye ile Japonya'nın "iki devlet, tek yürek" olduğunu belirtti.

Dünyaya bakıldığında bir öldürenlerin, bir de yaşatanların olduğunu ifade eden Şahin, "Bir iyiler, bir kötüler var. Japon halkı Türk halkıyla birlikte yaşatanlar ve iyiler safında duruyor. En zor zamanda ilkeli duruşunuzdan hiç taviz vermeden çalışkanlığınızla hem ülkenizi yüksek teknolojiye geçirdiniz hem de insani duruşunuzdan taviz vermediniz. Biz de çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu ittifakla, bölge ne kadar zor olursa olsun el ele verirsek güzel duygularla insanlık için yola çıkarsak dünyaya örnek olabiliriz." değerlendirmesine yer verdi.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima da iki ülke arasındaki tarihi bağı sıkılaştırmak amacıyla ortak çalışmaların yürütüleceğini vurguladı, Türkiye’nin her zaman yanında olacaklarını, yerel yönetimlerle işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

- Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı

Ekonomik nedenlerle ağız ve diş sağlığı taramasına katılamayan vatandaşlara ulaşılması hedeflenen proje doğrultusunda kente kazandırılan Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı ile Gaziantep'in 9 ilçesinde, özellikle köy ve kırsal mahallelerde taramalar gerçekleştirilecek.

Yılda en az 7 bin 500 potansiyel hastanın ağız ve diş sağlığı taramaları yapılacak. Diş tedavisine ihtiyacı olan hastalara yerinde müdahale edilecek.

Yerinde tedavinin mümkün olmadığı durumlarda hastanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine sevki sağlanacak.

Projenin bütçesinin 87 bin dolarlık kısmı Japonya Büyükelçiliği tarafından finanse edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:37
  1. ağız ve diş sağlığı
  2. Gaziantep
  3. Japonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
    1. Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca..
    2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    3. Voleybol çeyrek final müsabakaları..
    4. "Brexit, Türkiye'ye verdiğimiz..
    5. Karamürsel’de otomobil motosikletle..
    6. Samsun’da FETÖ’den 5 komiser..
    7. Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe..
    8. Babasını öldüren genç kız o geceyi..
    9. Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak..
    10. "Çanakkale’den Mektup Var" sergisi..
    11. 15 yaşındaki çocuk cep telefonu..
    12. Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı..
    13. Silah kaçakçıları tutuklandı
    14. Karnın sağ tarafının ağrıması hangi..
    15. İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    18. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    19. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
    20. AK Parti'nin Bursa mitingi
    21. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
    22. Liseli genç okulda kalp krizi geçirdi
    23. Bakan Kurum’un Van temasları
    24. Avcılar’da iş yeri yangını
    25. Ceza Muhakemeleri Kanun Teklifi..
    26. Ordu’da bodrum katında kaçak içki..
    27. Kerkük’te Ozan Arif’in gıyabında..
    28. Ambulans helikopter organ yetmezliği..
    29. Bafra çocuk tiyatrosu ve sergi..
    30. Gaziantep ile Japonya arasında sağlık..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!