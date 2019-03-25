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Gaziantep hokeyin başkenti olma yolunda

Gaziantep’te hokeyin önemli bir alt yapıya sahip olduğunu ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel yapımı yeni tamamlanan açık alan hokey sahasına kadın ve erkek açık alan süper lig müsabakaları verildiğini ifade ederek, “Bakanımız Sayın Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le THF Başkanı Sadık Karakan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:53
Gaziantep hokeyin başkenti olma yolunda

Gaziantep’te hokeyin önemli bir alt yapıya sahip olduğunu ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel yapımı yeni tamamlanan açık alan hokey sahasına kadın ve erkek açık alan süper lig müsabakaları verildiğini ifade ederek, “Bakanımız Sayın Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le THF Başkanı Sadık Karakan’a teşekkür ediyoruz” dedi.


Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Süper Ligi Erkekler Açık Alan Ligi birinci etabına ev sahipliği yapan Gaziantep’e maçları takip etmek için gelen THF Başkan Vekili Bayram Yüksel yapımı yeni tamamlanan sahada da incelemeler yaparak, “Gaziantep sahip olduğu hokey takımları ve sporcu alt yapısıyla Türkiye’nin en önemli hokey merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Yapımı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açık alan sahası bölgenin en önemli sahalarından birisi olmuştur. Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’e federasyonumuz ve sporcularımız adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


"Gaziantep hokey üssü haline gelebilir"


Gaziantep’in önemli bir sporcu potansiyeline sahip olduğunu ve erkekler süper liginde Gaziantep’ten dört takımın yer aldığını ifade eden THF Başkan Vekili Bayram Yüksel, “Sporcu zengini Gaziantep’in yapımı yeni tamamlanan açık alan sahasıyla da hokey alanında önemli bir yere geleceğine inanıyorum. Bugün 20 civarında Gaziantep’te hokey kulübü bulunmakta ve bunlardan dördü THF Süper Liginde yer almaktadır. Gaziantep Polisgücü Spor ise Avrupa’nın en önemli kulüpleri arasında yer alarak önemli bir başarıya imza atarak Türkiye’nin gururu haline gelmiştir. Elbette sporun gelişmesinde alt yapı ve tesis çok önemli yer tutuyor. Federasyon olarak tesislerin yapımını yakından takip ediyoruz. Bu yıl çok önemli şampiyonaları Gaziantep’e verdik” şeklinde konuştu.


Gaziantepli Başkan Sadık Karakan’ın en büyük hayali gerçek oldu


Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karakan’ın Gaziantep için en büyük hayalinin uluslararası standartlarda bir açık saha ile salon olduğuna da dikkat çeken Yüksel, “Türkiye’de hokeyin hızla zemin bulmasında ve uluslararası arenada Türk hokeyinden sıkça söz edilmesinde önemli rol oynayan THF Başkanı Sadık Karakan’ın en büyük hayali bu tesisti. Federasyon Başkanımız Sadık Karakan’ın ilk hayali gerçekleşti, bu tesis için çok mücadele etti. Sırada inşallah kapalı alan hokeyi için bir salon var. Elbette zengin spor tesisi olan kentlerin spor turizminden alacağı pay da yüksek olur” dedi.


Hokeycilerden Başkan Şahin’e teşekkür


Hokey sporuna verdiği desteklerden dolayı en büyük alkışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in hak ettiğini ifade eden THF Başkan Vekili Bayram Yüksel, “Gaziantep’te Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in büyük desteklerini görüyoruz. Açık alan sahasının yapımında büyük emekleri olan Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Yapımı yeni tamamlanan sahanın mevcut eksiklerinin giderilmesi, Alleben Deresi üzerine ulaşımın kolay sağlanması için bir köprü yapımının gerçekleşmesinde rica ediyoruz. Sahanın uluslararası normlara kavuşabilmesi ve Gaziantep’e uluslararası organizasyonların verilebilmesi için tespit ettiğimiz fiziki eksikliklerin tamamlanması için gerek bakanlık nezdinde gerekse yerel yönetimlerimiz nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz. Gaziantep güzel bir sahaya kavuşmuştur. Bundan sonraki adım kapalı alan maçları için gerekli olan hokey salonunun inşa edilmesi veya mevcut salonlardan birisinin zemininin hokeye uygun hale getirilmesidir. Bu hususta federasyon olarak gerekli teknik desteği vereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:53
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