0553 313 94 23

Gaziantep Halısında 14 Bin Kişi Yürüdü

Dünya halı sektörünü Gaziantep’te buluşturan DomotexTurkey Halı fuarı 89 ülkeden 14 binin üzerinde sektör profesyonelini ağırladı.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:30
Gaziantep Halısında 14 Bin Kişi Yürüdü

Dünya halı sektörünü Gaziantep’te buluşturan DomotexTurkey Halı fuarı 89 ülkeden 14 binin üzerinde sektör profesyonelini ağırladı.


27-30 Nisan 2019 tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) işbirliğinde Hannover FairsTurkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen "DOMOTEX Turkey Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarını” 14.309 sektör profesyoneli ziyaret etti.


Ziyaretçi sayısı yüzde 20 arttı


30 Nisan’da son bulan DomotexTurkey Halı Fuarını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım “Hedeflediğimiz gibi kendi rekorumuzu kırdık. Ziyaretçi sayımızda yüzde 20 artış sağladık” dedi.


Gaziantepli halıcılara teşekkür eden Yıldırım, “Yüz akımız halı sektörü için Ticaret Odası olarak 12 yıldır düzenlediğimiz fuarlar ile sektörün küresel pazarlara taşınmasına aracılık ediyoruz. Paydaşlarımız Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası ile tek hedefimiz sektörün başarısını sürdürülebilir kılmak. Hannover FairsTurkey Fuarcılık ile birlikte 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz fuarda gördük ki bu hedefe ulaşmak için gücümüz var. Bu gücü yaratan Gaziantepli halıcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Fuarın organizasyonunda sektör temsilcilerinin taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Yıldırım, “Sektör temsilcilerimiz bu fuarın İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarının akabinde düzenlenmesinin profesyonel ziyaretçiler için daha verimli olacağı görüşündeler. Fuar ziyaretçi sayısındaki yüzde 20 artış da bu öngörüyü doğruladı. DomotexTurkey 2019’a 14 ülkeden 203 katılımcı firma 89 ülkeden 14 binin üzerinde ziyaretçi ile önemli bir başarıya imza attı” şeklinde konuştu.


Yıla damgasını vuran bir fuar gerçekleştirdik


DOMOTEX Turkey’in Türkiye halı ve zemin kaplamaları sektörünü uluslararası alanda yine büyük bir başarıyla temsil ettiğini belirten Hannover FairsTurkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkınise fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:


"Almanya, ABD ve Çin’de düzenlediğimiz DOMOTEX fuarlarından sonra Gaziantep’te düzenlediğimiz DOMOTEX fuarında dünya genelinden pek çok önemli satınalmacıyı, ülkemizin değerli firmaları ile biraraya getirdik. Türkiye makine halısı sektörünü hedef ülke pazarlarıyla bir araya getirdiğimiz fuarda bu yıl ABD, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, Polonya, Özbekistan, Türkmenistan ve Ürdün gibi 14 farklı ülkeden katılımcı firmalarımızı Gaziantep’te ağırladık. Halı ve zemin kaplamaları alanında dünyanın en önemli uluslararası organizasyonu olan DOMOTEX Turkey ileyıla damgasını vuran bir fuarı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada aynı amaç için beraber yol aldığımız ve desteğini esirgemeyen değerli paydaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel çocukların "polis" ve "itfaiyeci" olma hayali gerçek oldu
    1. Özel çocukların "polis" ve "itfaiyeci"..
    2. Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun’da..
    3. Kilis’te nüfus tartışması
    4. GÜNCELLEME - Adana'da HES'in yükleme..
    5. Göztepe maçı için geri sayım
    6. Başkan Gök’ten birlik ve beraberlik..
    7. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    8. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi..
    9. TİSK Başkanlığına Özgür Burak Akkol..
    10. Anaokulu öğrencilerinden pilav şenliği
    11. Dünyanın ilk Angry Birds temalı..
    12. Geleneksel el sanatlarının kalbi..
    13. İnönü’de resim ve ebru sergisi
    14. Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali..
    15. Van’da Neşet Ertaş’ı anma programı
    16. İranlı turistin kredi kartını çalan..
    17. Milli Mücadelenin 100. Yılı..
    18. MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur..
    19. "Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de..
    20. Mersin ve Adana’nın nisan ayı..
    21. TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına..
    22. Usta kalemlerden gençlere yazarlık..
    23. ‘Gazoz Ağacı’ projesi ile tarihi..
    24. Engelleri atla aşıyorlar
    25. Şehitkamil 18’inci ormanına kavuştu
    26. Şoke eden iddia: Latin Amerika'da yeni..
    27. Kiraz Festivali’nin tarihleri belli..
    28. CHP’li belediye başkanları Ankara’da..
    29. BEÜ’den teknik gezi
    30. Salihli’de Türkçüler Günü’ne..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler