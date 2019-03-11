0553 313 94 23

Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Asya’nın en büyük gıda ve içecek fuarı “Foodex Japan” fuarına inceleme gezisi düzenledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:01
Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Asya’nın en büyük gıda ve içecek fuarı “Foodex Japan” fuarına inceleme gezisi düzenledi.


GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu başkanlığındaki heyet, fuar ziyaretinin yanı sıra dünyanın 3.büyük ekonomisi ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği toplantıları da gerçekleştirdi. Gaziantep Ticaret Odası, 3 bin 500 katılımcı ve 85 bin ziyaretçi ile Asya’da gerçekleştirilen gıda ve içecek fuarlarının en büyüğü olan “FOODEX JAPAN” fuarına ziyaret ve inceleme gezisi düzenledi. Programa ilişkin bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, Japonya’nın hem ekonomik hem de toplumsal gelişim için feyz alınması gereken bir ülke olduğunu belirtti. Acıoğlu, “Japonya kendini yoktan var etmiş bir ülke. Bu başarının arkasındaki en büyük etken de toplumsal değerlere sıkı sıkı bağlılık. Gerçekten feyz alınacak bir ülke” dedi.


Japonya ile ticari ilişkilerin güçlenmesinin katma değer üretme kabiliyetimize katkı sunacağını dile getiren Acıoğlu, “Program kapsamında “Japonya Uluslararası Ticaret Odası”, “İthalat ve Yatırım Destekleme Organizasyonu” ve “Tokyo Design Lab” yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Gaziantep sanayisini katma değer üreten bir yapıya taşımayı hedefleyen projelerimiz için görüşmeler yaptık. Tasarım Merkezimiz GETHAM, Girişimci Kuluçka Merkezi gibi GTO projelerinde yapılabilecek ortak çalışmalar bizim katma değer üretme kabiliyetimizi de geliştirecektir. İhracatçılarımız bilmeli ki Japonya pazarına girmek istiyorsak yüksek kaliteli ürünler sunmamız gerekiyor” diye konuştu.


GTO Heyeti inceleme gezisi kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Ercan ve Ticaret Baş Müşaviri Murat Yapıcı ile de bir araya gelerek Gaziantep-Tokyo ticari ve kültürel işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:01
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Robinho'dan çok konuşulacak transfer iti
    1. Robinho'dan çok konuşulacak transfer iti
    2. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    3. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    4. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    5. Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için..
    6. "Asıl ihtiyacımız özel sektör..
    7. Isparta’da Şubat ayında 11 bin 269..
    8. Elini oyuncak makinesine sıkıştırdı
    9. Başkan Fatma Toru kadın medya..
    10. Evlere para dağıtan 'Hızır' bu kez..
    11. Esnaftan Şahin’e tam destek
    12. Venezuela’da 80 saatten fazladır devam..
    13. Gençler Nemrut Dağı Milli Park..
    14. Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek..
    15. Van’dan ezana yapılan saygısızlara..
    16. Anadolu Üniversitesinde “Öğrenci Sanat..
    17. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile..
    18. Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava
    19. Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse..
    20. Akıncı, İstiklal Marşının kabulünün..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...