0553 313 94 23

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi

13 Ocak 2019 Pazar 00:09
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Basın Ödülleri Gecesi'nde 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şirehan Otel'deki gecede, kentteki yoğun programına rağmen törene katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, "Sizlerin çalışkanlığı, emekleri bizim için çok kutsal. Bu vesileyle tüm gazetecilerin gününü ve onlara destek olan ailelerini de kutluyorum." dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da kentteki gazetecilerin yaşam kalitesini artırabilmek adına geçen yıl nisan ayında toplu konut projesini hayata geçirdiklerini belirterek, basın mensupları için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen gazeteciler ile geceye ve mesleğe katkı sunan isimlere plaket ve ödülleri takdim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi harekatları yakından takip eden Anadolu Ajansına (AA) doğru bilgiyi ulaştırma çabalarından dolayı ödül verildi. AA adına ödülü Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Hasan Özkal aldı.

AA muhabirleri Kerem Kocalar "fotoğraf" dalında birincilik, Pelin İnal "haber" kategorisinde üçüncülük ve Rıdvan Korkulutaş da "görüntü" dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Haber" kategorisinde İhlas Haber Ajansı muhabiri Sait Yağcı, "röportaj" kategorisinde Telgraf Gazetesi'nden Okan Çelik, "sayfa düzeni" kategorisinde Oluşum Gazetesi'nden Hüseyin Akçay, "köşe yazısı" dalında Telgraf Gazetesi'nden Hasan Akpınar, "görüntü" dalında Demirören Haber Ajansından Mustafa Kanlı, "radyo" dalında Şirinnar Radyo'dan Ahmet Atılmış birincilik ödülü aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bazı milletvekillerinin de katıldığı gecede, Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan sahne aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 00:09
  1. "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"
  2. AA'ya ödül
  3. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi
    1. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın..
    2. MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkaracak
    3. Küçükçekmece'de otobüs yangını
    4. Erdoğan'dan Müge Anlı'ya 'Palu Ailesi'..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2019
    6. Sudan'daki gösterilerin bilançosu: 24..
    7. İki demokrat daha 2020 seçimlerinde..
    8. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    9. Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili..
    10. Baraj kapakları açıldı, Amik..
    11. Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı!..
    12. MHP Samsun İl Başkanlığına atama
    13. Özhaseki 'Sizin huzurunuzda itiraf..
    14. Köyde rahatsızlanan kadın, 6 saatlik..
    15. 'Ukrayna' katiline MİT kıskacı
    16. Malatya Gazeteciler Cemiyeti 30. yıl..
    17. Manisa'da metrekareye 3 günde 203..
    18. Hamas'tan bomba açıklama! "İsrail'in..
    19. Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret..
    20. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    ‘Başımızda diktatör var, Türkiye’ye kaçıyoruz’
    ‘Başımızda diktatör var, Türkiye’ye kaçıyoruz’
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi
    Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi
    Türkiye sert gücünü kullanacak mı? Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak cevap!
    Türkiye sert gücünü kullanacak mı? Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak cevap!