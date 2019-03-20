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Gaziantep-Erbil uçak seferleri yarın başlıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, yarın Gaziantep-Erbil uçak seferlerinin başlayacağını açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:52
Gaziantep-Erbil uçak seferleri yarın başlıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep-Erbil arasında yarın başlayacak uçak seferlerinin, Irak'la yapılan ticareti daha da arttıracağını, sağlık turizmi alanında Gaziantep'e ciddi katkılar sunacağını belirtti.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, ülke, bölge ve özellikle de Gaziantep ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından hayati öneme sahip olan Gaziantep-Erbil arasındaki uçak seferlerinin, yarın THY-Anadolu Jet tarafından başlatılacağını ifade etti.

Anadolu Jet tarafından haftada 3 gün planlanan Gaziantep-Erbil uçak seferlerinin, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Gaziantep’ten saat 01.40’ta Erbil’den ise saat 04.00 yapılacağını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Gaziantep’ten Irak-Erbil’e gitmek isteyen iş adamlarımız ve Irak-Erbil’den ilimize gelmek isteyen Iraklı iş adamları ve turistler artık zaman kaybetmeden, kara yolunu kullanmadan hızlı bir ulaşım sağlayacaklardır. Artık her iki ülke iş adamlarımız ve yolcular için zahmetli olan yolculuk geride kalıyor. Uçak seferleri, Irak'la yapılan ticaretimizi daha da artıracak, sağlık turizmi alanında ilimize ciddi katkılar sunacak, sınır kapılarında ve yollarda yaşanan gecikmeleri ortadan kaldıracaktır. İlimize her yönüyle katkı sunacak olan Gaziantep-Erbil uçak seferlerinin her iki ülke halkına hayırlı olmasını ve bu seferlerin artarak devam etmesini temenni ederim."

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:52
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