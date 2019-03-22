Gaziantep yerel seçim anketi 2019 | Gaziantep yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Gaziantep seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Gaziantep belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Gaziantep için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Gaziantep’de AK Parti'nin adayı Fatma Şahin ile DS'nin adayı Celal Doğan ve CHP’nin adayı Ejder Demir yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Gaziantep anket sonuçları. Gaziantep yerel seçim anket sonuçları 2019, Gaziantep son anket sonuçları 2019, Gaziantep belediye anket sonuçları ve oy oranları.

EMAX Araştırma Şirketi aralarında Gaziantep’in de bulunduğu 6 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. İşte Eskişehir büyükşehir anket sonuçları ve oy oranları...