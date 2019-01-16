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Celal Doğan CHP İYİ Parti HDP Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı

Celal Doğan CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Celal Doğan'ın kim olduğu araştırılıyor. Uzun yıllar CHP’de siyaset yapan, daha sonra HDP’den İstanbul Milletvekili olan Celal Doğan, 1977 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçildi. 1977, 1989, 1994 ve 1999 yıllarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 2015 genel seçimlerinde HDP milletvekili olan Celal Doğan kimdir? Celal Doğan nereli ve kaç yaşında? İşte CHP-İYİ Parti ve HDP'nin ortak adayı Celal Doğan biyografisi...

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:48
Celal Doğan CHP İYİ Parti HDP Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı

Celal Doğan CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Celal Doğan'ın kim olduğu araştırılıyor. Celal Doğan, Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu doğruladı. Uzun yıllar CHP’de siyaset yapan, daha sonra HDP’den İstanbul Milletvekili olan Celal Doğan, 1977 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçildi. 1977, 1989, 1994 ve 1999 yıllarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 2015 genel seçimlerinde HDP milletvekili olan Celal Doğan kimdir? Celal Doğan nereli ve kaç yaşında? İşte CHP-İYİ Parti ve HDP'nin ortak adayı Celal Doğan biyografisi...

Celal Doğan kimdir?

Celal Doğan 1 Ağustos 1943 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesinin Çanakçı köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı. 1977 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçildi. 1980 senesine kadar bu görevini sürdürdü. Daha sonra vazifesinde ayrılarak serbest avukatlığa geri döndü. 1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 1994 ve 1999’da aynı göreve yeniden seçildi. 1993-2006 yılları arasında Gaziantepspor kulübünün başkanı oldu. Bu dönemde takım başarılı sezonlar geçirerek 2 kere İntertotoya, 3 kere de UEFA Kupasına katılmıştır. Öte yandan 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden aday olan Doğan, Gaziantep milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

2014 Gaziantep yerel seçim sonuçları

2014 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7

CHP adayı Akif Ekici % 21.5

MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
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