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Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası Hizmet ödülü

İnsanlığın ortak mirası olan kültürel unsurların yanı sıra kültürümüze ait somut olan ya da olmayan unsurların korunması, yeni nesillere kazandırılması ile ilgili olarak ekibiyle yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e 2.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:08
Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası Hizmet ödülü

İnsanlığın ortak mirası olan kültürel unsurların yanı sıra kültürümüze ait somut olan ya da olmayan unsurların korunması, yeni nesillere kazandırılması ile ilgili olarak ekibiyle yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e 2. Türk Dünyası Hizmet Ödülü verildi.


Gaziantep’in ödülünü, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Osman Toprak aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel mirasın korunması yönünde yapılan çalışmaları anlatan tanıtım filminin ardından konuşan Toprak, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kültür Şehri Gaziantep’te yapmış olduğumuz çalışmaların böylesine önemli bir organizasyonda ödüllendirilmesi bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Emeği geçen herkese kentim ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin adına teşekkür ediyorum’ dedi.


Türkiye’nin eskimeyen vizyonu bağlamında, Dünyanın her yerinde yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde teknik altyapıdan kurumsal kapasite artırımına kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalarından ve dost, kardeş, akraba ülkeler arasında bir barış kuşağı oluşturma çabalarından dolayı Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar da



2. Türk Dünyası Hizmet Ödülünü aldı.


2. Türk Dünyası Hizmet Ödülü ve 2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim İnsanı Ödülü verildiği kongrede aynı zamanda, Kafkas Üniversitelerinden Ramazan Korkmaz, Kosova’dan Bedrettin Koro, Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Rektör Erol Parlak da diğer Türk Dünyası Ödülleri’nin diğer sahipleri oldular. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 Yılı ’Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ olarak ilan edilmiş, bu nedenle kongrede 2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim İnsanı Ödülü verilmesi planlamıştır. Ülkemizde eğitim alanına katkıları nedeniyle Prof. Dr. Özcan Demirel ve dünyada kendi alanında ilk 100 bilim adamı içerisine giren Prof. Dr. İbrahim Dinçer de kongrede bu anlamlı ödülü alan isimler oldular.



Bin akademisyen 2023’ün eğitim vizyonunu tartıştı


Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 27-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ‘2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ temasıyla gerçekleştirildi. Daha önce Sinop, Gaziantep, Makedonya ve son olarak Kafkas İslam ordusunun kuruluşunun 100. Yılı Münasebetiyle Azerbaycan’da gerçekleştirilen kongrenin beşincisi bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Davutlar Kampüsünde düzenlendi. Kongre Maltepe, Biruni, Uluslararası Vizyon, Niğde Ömer Halisdemir, Bursa Teknik, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Sumgayıt, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Psikoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü İşbirliğinde düzenlenirken, TİKA, TUBİTAK, Türk Tarih Kurumu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay’ı tarafından desteklendi.


Kongreye, Gana, Azerbaycan, Rusya, İngiltere, ABD, Ukrayna, Makedonya, Kırgızistan, Yunanistan, Fransa, Cezayir, Ürdün, İran, Meksika, Moğolistan, Gürcistan, Pakistan, Kosova, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan başta olmak üzere 25 ülkeden 900’e yakın katılım oldu.


Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Engin Deniz’in yaptığı, 2023 Eğitim Vizyonu ve Türk Eğitim Sistemi ile 21 Yy. Becerileri konulu paneller, konferanslar ve workshopların gerçekleştirildiği kongrede, 25 ülkeden, 483 sözlü ve 24 sanal bildiri sunuldu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:08
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