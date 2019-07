Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz’da, gövdesini tanklara siper eden, F16’lara kafa tutan kahramanların, istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan başkan Fatma Şahin, 15 Temmuz gecesinde, ülkenin çok büyük bir sınavdan geçtiğini hatırlattı.

Şahin, “O gece, şanlı ordumuz içinde yuvalanan bir grup terör örgütü üyesi çapulcunun gözünü kan bürümüştü. Her şeyi planlamışlar, her şeyi hesaplamışlardı. Bunlar meydanı boş, bu vatanı da sahipsiz sanıyorlardı. Fakat düşünemedikleri bir şey vardı. O da, hesapların üstünde bir hesap olduğu, göklerden gelen bir kararın var olmasıydı. Kurtuluş Savaşı’nda vatan uğruna, istiklal uğruna ölüme iman dolu göğsü ile koşan kahramanlarımızın torunları yine onların izinden yürümeyi bilmiş, Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın’ dizelerini kendilerine şiar edinerek, gövdesini tanklara siper etmiş, F16’lara kafa tutmuş, koca tanklara geçit vermemiş, sevdikleri ile helalleşerek; geride bıraktıkları için, vatan için, istiklalimiz için, istikbalimiz için sokağa çıkan vatandaşlarımız vardı. Onların ve tüm dünyanın karşısında o uzun gecede tarihini kendi kanıyla yazan bir millet vardı. Şu imana, şu ihlasa, şu vatan aşkına bakar mısınız? Dünya’nın hiçbir yerine buna rastlayamazsınız. O gece ülkemizde tam anlamıyla ikinci bir Kurtuluş Savaşı yaşanmıştır. Bizler hürriyet ve istiklale âşık Gazi şehrin evlatlarıyız. Söz konusu vatan davası olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. Bu millet çok büyük badireleri tek yürek, tek vücut olarak atlatmıştır. Tarih, Demokrasi Destanı’nın nasıl gerçekleştiğini, aziz milletimizin cesaret ve dirayetini, Başkomutanımızın ferasetini, kahramanlarımızın Allah rızası uğruna nasıl şehit olduğunu büyük bir kıvançla yazacaktır. Tarih, iman ve bayrağın ahenkleşen kudretiyle yurduna göz dikenleri yok eden aziz milletimizin kahramanlığını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz’da gürleyen topların sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması duasıyla, ‘Gün iradeye sahip çıkma günüdür’ diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı genci, çocuğu engellisi tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.