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Örnek karar! Gaziantep Belediyesi'nden ABD ürünlerine boykot

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerinde ABD meşeli ürünlerin alım satımını durdurma kararı aldığını duyurdu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:15
Örnek karar! Gaziantep Belediyesi'nden ABD ürünlerine boykot

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerinde ABD meşeli ürünlerin alım satımını durdurma kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fatma Şahin başkanlığında toplanan belediye yönetiminin, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar karşısında başlatılan milli seferberliğe katkı sağlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda bugünden itibaren belediyenin tüm sosyal tesislerinde ABD menşeli birçok içecek ve gıda ürününün alım satımının durdurulduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:15
  1. Gaziantep
  2. Fatma Şahin
  3. ABD

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