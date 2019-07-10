Gaziantep Basketbol'da transfer
- Gaziantep ekibi, Metehan Akyel'i kadrosuna kattı10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:14
GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, genç pivot Metehan Akyel'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Banvit'te tamamlayan 23 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Metehan Akyel ile temasa geçti.
Açıklamada, iki yıllık sözleşme imzalanan Metehan'a yeni sezonda başarılar dilendi.
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