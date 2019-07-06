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Gaziantep Basketbol'a ABD'li pivot

- Gaziantep ekibi, Jamelle Hagins ile 1 yıllığına anlaştı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:51
Gaziantep Basketbol'a ABD'li pivot


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Jamelle Hagins'i renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Basketbol, pivot mevkisi için Hagins ile temasa geçti.

29 yaşındaki 2,06 metre boyundaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Gaziantep ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayan tecrübeli oyuncu, geçen sezon görev aldığı Afyon Belediyespor'da 18 maçta 11,5 sayı, 3,8 ribaunt, 1,6 asist ortalaması yakalamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:51
  1. Gaziantep Basketbol
  2. Jamalle Hagins
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. transfer

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