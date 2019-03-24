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Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23.

24 Mart 2019 Pazar 18:05
Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’e 66-65’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Anadolu Efes puanını 39 yaparken, Gaziantep Basketbol ise 34 puanda kaldı. Maçının ardından iki ekibin de başantrenörleri değerlendirmelerde bulundu.


Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovıc, "Öncelikle Efes’i tebrik ediyorum. Özellikle Euroleague’deki devamlılıklarında onlara başarılar diliyorum. Maçın da belli bir noktasında maçı kazanamayacağız gibi gözüktü ama maçı son anlara kadar getirdik. Bu maç içerisinde çok zor gibi gözüküyordu, çok fark yemiştik çünkü. Efes gibi önemli, bu kadar tecrübeli oyunculara sahip bir takıma karşı ve daha önce bir çok şampiyonluk elde etmiş bir takıma karşı maçı sonuna kadar getirmek güzeldi. Ama maçı son periyota kadar iyi mücadele ile getirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bence maçı biz ilk yarıda kaybettik. Ne yazık ki biz rakip farkı 15 sayıya kadar çıkarına kadar savunma yapmamız gerektiğini anlayamadık. Bunu maçın sonlarında biraz olsun yapabildik. Hücumda maçın sonundaki gibi top çevirmemiz gerektiğini anlayamadık başlarda. Bunları maalesef son çeyreğe bıraktık ama bu da bazı şeyler için yetmedi. Maçın özeti sadece bir iki oyuncunun katkısıyla değil de tüm oyuncuların katkısı ile mücadele etmemiz gerektiğiydi. Galibiyeti tüm oyunlarla başarabilirsiniz, bir iki oyuncu ile değil. Bizim hem topu çok iyi çevirmemiz, hem de çok iyi savunma yapmamız gerekliydi. Bunu yapamayınca da maalesef mağlubiyet kaçınılmaz oldu" dedi.



Anadolu Efes cephesi


Anadolu Efes Başatrenörü Ergin Ataman ise, "Maçın başında Bryant Dunston’un sakatlanması bizi bayağı bir etkiledi. Moral olarak bu durum bizi çok etkiledi. Ciddi bir sakatlık endişesi oluştu bizim sağlık ekibinde. Maça geldiğimizde de buna rağmen iyi oynadık. Özellikle kenardan gelen oyunculardan ciddi anlamda katkı aldık ama maçın sonunda uzun rotasyonun çok daralması ve Sertaç’ın faul problemine girmesi nedeniyle sıkıntı çekmeye başladık. Gaziantep ekibi de çok zor dış atışlar sokmaya başlayınca maça ortak oldu ama sonuçta biz kazandık ve ligde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:05
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