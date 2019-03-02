Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanlığı seçimi başladı

Gaziantep’in arı yetiştiricileri birliği seçimi GTO konferans salonunda başladı.

Gaziantep İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına mevcut başkan Nebi Koca ve Osman Kereçi yarışıyor.

Seçim öncesini açıklamalarda bulunan Gaziantep İli Arı Yetiştiricileri Birliği mevcut Başkanı ve başkan adıyı Nebi Koca, “2003 yılından beri profesyonel arıcılık yapmaktayım. 2010 yılında Gaziantep’te Arıcılar Birliğini kurduk. Bugün hala birlik başkanlığımız devam ediyor. Demokrasinin gereği bir başka adayın olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizim çalışmalarımızı arttıracağına inanıyorum. Biz daha önceleri ilkel şekilde arıcılık yapıyorduk ancak birliğin kurulmasının ardında modern arıcılığa geçtik. Böylelikle bal verimini kovan başına yaklaşık 10 katına çıkardık. Aynı zamanda 10-12 ton toplam üretilen bal miktarını bugün itibariyle 300 tona çıkardık. 2 bin 800 arılı kovandan bugün 60 bin arılı kovanımız var. 33 üyeden yaklaşık 600 üyeye çıktık” dedi.

“ Önümüzdeki dönem yoğunluğumuz pazar olacak”

Arı yetiştiricilerinin ürettiklerini birlik aracılığıyla satışa çıkarmaya çalıştıklarını belirten Koca, “ Biz önümüzdeki dönemde Gaziantep’in zahter balının coğrafi işaret tescilini aldık. Aynı zamanda bu coğrafi işaret tescilinden sonra birliğimizin marka sürecini tamamlamış olduk. Barkod, etiket çalışmalarımızı yaptık. E-ticaret sistemimizi kurduk ve İnşallah önümüzdeki dönemde biz bütün üretilen balları birlik vasıtasıyla pazara sunacağız. Yani biz üreticilerimize ürettikten sonra yeniden onların ürettikleri ürünleri de pazara sunmak için çalışmaları yapacağız. Çalışmalarımızın altyapısı bitirmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki dönem bununla ilgili gerekli çalışmaları yapılacak. Önümüzdeki dönem yoğunluğumuz pazar olacak” diye konuştu.