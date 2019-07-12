Gazi Yaşar: "15 Temmuz’u unutturmayacağız"

Tokatlı Gazi Hasan Yaşar, 15 Temmuz gecesini unutmadıklarını, unutturmayacaklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Üsküdar’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkan Hasan Yaşar, polis merkezi yakınlarında açılan ateş sonucu şarapnel parçasının ayağına gelmesi sonucu gazi oldu. İstanbul’da Çamlıca Cami inşaatında çalışırken gazi olan Yaşar, tedavisinin ardından memleketi Tokat’ta İl Müftülüğünde memur olarak çalışmaya başladı. Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde o gece yaşadıklarını dile getiren Yaşar, “Televizyonda Cumhurbaşkanımızın çok zor durumda kaldığını öğrendim. Bunu ben kabullenemedim, gücüme gitti. Sokağa çıkmamdaki en büyük etken buydu. Devletimizi ve milletimizin her zaman ayakta kalması için mücadele verdik. Bu anlamda gurur duyuyorum” dedi.

15 Temmuz’un dün gibi aklında olduğunu belirten Yaşar, “O günü unutmadık, unutturmayacağız. Rabbim bir daha devletimize ve milletimize böyle hain darbe girişimleri yaşatmasın. Temennimiz budur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Övünç Madalyası ile onurlandırılan 15 Temmuz Gazisi Hasan Yaşar’a Tokat Valisi Ozan Balcı makamında düzenlenen törenle berat ve madalyasını tevdi etmişti.