Gazi Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 19 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY ile irtibat/iltisaklı olduğu tespit edilen Gazi Üniversitesi personeli toplam 19 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup yapılan operasyon kapsamında toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltında bulunan şüphelilerden 7’si aktif çalışan olup 9 şüphelinin ihraç edildiği tespit edilmekle şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemlerine devam olunmaktadır" denildi.