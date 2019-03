Gazi Üniversitesi yabancı dil öğretiminde dijital dönemi başlattı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Gazi Üniversitesinde İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin etkin kullanılması için yüz yüze derslerin yanında yeni bir dijital öğrenme programı hayata geçirildi.



Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdulvahit Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak 2018-2019 eğitim yılı itibarıyla üniversite bünyesinde tüm fakültelerdeki öğrencilerin yabancı dil eğitimlerinin kalitesini artırmaya yönelik ciddi bir planlama yaptıklarını bildirdi.



Üniversitenin hazırlık bölümlerinden mezun olacak öğrencilerin B2, diğer fakültelerinden mezun olacakların ise B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmasını zorunlu kıldıklarını bildiren Çakır, "Bu seviyelere ulaşmak için, uluslararası yeterliliklere göre ve beceri temelli eğitim yapılmaktadır." dedi.



Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan'ın desteğiyle ve yüksekokulun katkısıyla yürüttükleri çalışmaları anlatan Çakır, "Tüm fakültelerimizde hazırlık dışında her hafta 4 saat olmak üzere yüz yüze yoğun bir yabancı dil programını başlattık. Farklı dil donanımlarına ilişkin zorluğu aşabilmek adına teknolojiden faydalanma yoluna gittik. Çözüm ortağı olarak gördüğümüz dijital bir yabancı dil platformu ile yeni bir süreci başlattık." bilgisini verdi.



Çakır, yabancı dil öğretiminde yeni devreye soktukları online eğitimlerin öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından büyük oranda sahiplenildiğini dile getirdi.



Kitaplara entegre içeriklerin online sisteme yüklendiğini ifade eden Çakır, "Öğrencilerimiz, yüz yüze eğitimlerin yanında dijital ortamlarda gerçekleştirdikleri her bir yabancı dil etkinliğini quiz olarak not ortalamalarına ekliyorlar. Öğrencilerimiz, okuma, anlama, dinleme ve konuşma etkinlikleri ile hem not alıyorlar hem de yabancı dillerini geliştiriyorlar." diye konuştu.



Çakır, dijital platformun özellikle beceri temelli etkinlikler için büyük yararı bulunduğuna işaret ederek, "Ödevleri ve yapılacak etkinlikleri sisteme yükledik. Burada da güzel bir dönüt aldık. Yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede öğrencilerimiz, online sistem içerisinde 2 milyon 300 binin üzerinde etkinlik gerçekleştirdi. Bu hakikaten küresel anlamda rekor denilebilecek bir rakam." değerlendirmesinde bulundu.



- "Teknolojiyi yabancı dil öğretimine en iyi uyarlayan kurum seçildik"



Dünyada dijital öğrenme sistemini yabancı dil öğretimine en iyi uyarlayan kurum seçildiklerini aktaran Çakır, "Bu sistemin tüm dünyada 11 milyondan fazla bireysel kullanıcısı, 86 binin üzerinde kurum aracılığıyla bu sistemi kullanıyor. Şu an için sisteme kayıtlı 5 bin öğrencimiz bulunuyor. Bu sayı önümüzdeki iki yıl içerisinde kademeli olarak artacaktır." ifadelerini kullandı.



Dijital yabancı dil öğrenme sisteminin 56 öğretim görevlisi sorumluluğunda yürütüldüğünü dile getiren Çakır, haftada 4 saat yüz yüze eğitim verildiğini ancak geri planda dijital platform için sürekli öğrencilerle irtibat halinde olduklarını kaydetti.