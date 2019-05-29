Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden anlamlı sergi

Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin iş birliğinde Türkiye’de eğitimlerini sürdürürken veya mezun olduktan sonra Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde şehit düşen Kıbrıslı Türklerin anısına “Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi” düzenlenecek.

Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin iş birliğinde Türkiye’de eğitimlerini sürdürürken veya mezun olduktan sonra Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde şehit düşen Kıbrıslı Türklerin anısına düzenlenecek sergi öncesinde Gazi Üniversitesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesine armağan edilecek eserler, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 21-25 Aralık 2019 tarihlerinde Lefkoşa’da KKTC Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin himayelerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı törenle “Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi” başlığında açılacak.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Senato Toplantı Salonunda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuşan KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri” başlıklı serginin tanıtım toplantısına katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin iş birliği içerisinde hayata geçirilecek projenin KKTC için büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Köprülü, “Mezunları arasında Hüseyin Rusov, Turgut Sıtkı, Hüseyin Salih Bora, Mehmet Mustafa, Kemal Özalper gibi çok sayıda Kıbrıs Türk şehidi bulunan Gazi Üniversitesi hocalarımızın girişimiyle Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin değerli sanatçılarımız tarafından sanat eserlerine konu olması hem yaşanan o günlerin unutulmamasını sağlayacak hem de mücadelemizin genç kuşakların belleklerinde daha kalıcı olmasına katkıda bulunacaktır. Projenin hayata geçirilmesi ayrıca bizlerin o karanlık günlerden kurtulup bugünlere gelmemiz uğrunda mücadele veren tüm kahramanlara duyduğumuz saygı ve minnetin bir ifadesini de teşvik edecektir” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Gazi Üniversitesi’nin Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olduğunu ve 10 bini lisansüstü eğitimde olmak üzere 40 bin öğrencisiyle nitelikli eğitimine ve araştırma faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, “Üniversitemiz evrensel bilginin takipçisi olduğu gibi milli değerlerin de her zaman sorumluluğunu yüklenmiş, bu sorumluluk bilinci içinde hareket eden bir üniversitedir. Kıbrıs adası dünya tarihinin neredeyse bütün dönemlerinde stratejik öneme sahiptir ve bu önem nedeniyle Akdeniz’in kilit noktası olmuş ve bugüne kadar olduğu gibi bugün de küresel güç olmak isteyen devletlerin hedefi haline gelmiştir. Kıbrıs Türklerinin varolma mücadelesinin yanında Türkiye’ye olan coğrafi yakınlığından kaynaklanan güvenlik gerekçeleri adayı Türkiye Cumhuriyeti için diğer devletlerden daha kritik hale getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini desteklemiş, Kıbrıslı Türklerin yanında olmuştur. Gazi Üniversitesi mezunları arasında çok sayıda Kıbrıs Türkü bulunmaktadır. Bu mezunlardan bazıları bu milli davada vatanı uğruna Kıbrıs’ta şehit olmuştur. Bu şehitlerimizin aziz hatırası merkez yerleşkemizde Gazi’nin Şehitleri Anıtında 1963’ten 15 Temmuz ve Afrin’e kadar Gazi’nin gururu olan 40 şehidimizle birlikte ölümsüzleştirilmiştir. Varoluş mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkünün sabrı ve dirayeti bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkı dünyada onurlu bir halk olarak varolabilmek adına huzuru, güvenliği ve esenliği için mücadeleye devam etmekte. Bu mücadeleyi anlatabilmek ve kamuoyuna duyurmak için Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Anabilim Dalı’nın hazırlayacağı sanat eserleri o dönemde bu gururlu mücadele için hakka yürüyenlerin anıtı niteliği taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, KKTC’nin halihazırda 20 üniversitenin aktif olarak eğitim öğretime devam ettiği bir ada olduğuna dikkat çekti. Devlet Planlama Örgütü’nün resmi rakamlarına göre 100 binin üzerinde yükseköğretime devam eden öğrencinin olduğunu ve nüfusun 3’te biri kadarının yükseköğretim öğrencisi olduğunu söyleyen Şanlıdağ, “Bu dünyada üniversite kenti denmesi için yükseköğretimde yüzde 10’un üzerinde öğrencinin olması koşuldur. KKTC bir üniversite adası unvanını çoktan hak etmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu 148 ülkedeki çalışmada 19-24 yaş arası gençler için en güvenli ülkenin Kıbrıs olduğu ortaya konmuştu. Bu yıl açıklanan mutluluk endeksi raporlarında da en mutlu ülkeler içerisindedir. KKTC; mutlu, özgür ve güvenli Akdeniz’de bir limandır. Yakın Doğu Üniversitesi de bu coğrafyada bilim, eğitim, sanat ve sağlık dendiğinde 40 yıldır akla gelen üniversitedir. Bugün sanatın birleştirici gücü adına bir aradayız. Yaklaşık 8 ay önce başlatmış olduğumuz önemli bir projenin parçası olarak bugünü görüyoruz. Orta Asya’dan Akdeniz’e uzanan bir sanat köprüsü inşa ediyoruz. Türki cumhuriyetler ve akraba topluluklarının tümünü Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 7 ay itibariyle 45 çalıştay ve 45 sergi bugün itibariyle açmışlardır. Kampüste 8 binin üzerinde eser oluşturulmuştur, 2020 yılında 15 Kasım’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin açılışını hep birlikte yapacağız. Bu vesileyle herkesi müzenin açılışı için davet ediyoruz. Hedefimiz 20 binin üzerinde esere ulaşmak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 7’nci müze olacak ve müzeler kampüsü inşa etmeyi planlıyoruz. Sanatın birleştirici, iyileştirici gücü her zaman yanımızda olsun” dedi.