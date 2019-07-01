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Gazi Üniversitesi Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı gerçekleşti

Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı gerçekleşti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
Gazi Üniversitesi Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı gerçekleşti

Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, "2017’de 9 bin 665 olan uluslararası hasta sayımız, bugün itibari ile 2019’un ilk 6 ayında 10 bin 930’a yükselmiştir. Bu rakam 2017 ile kıyaslandığında yüzde 100 bir artış demektir" dedi.


Gazi Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Ofisi açılışı resepsiyonu, 75’nci Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmalarının ardından program sunumu gerçekleşti. Gazi Üniversitesi Hastanesinin uluslararası hasta çalışmaları hakkında bilgi verildi. Sunuma Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan da katıldı.



“Keşke hastanelerimizin adı şifahane olsaydı”


Üniversitenin 6’sı ilk 500’de olmak üzere 13 programıyla dünya sıralamasına girdiğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan, “Keşke hastanelerimizin adı şifahane olsaydı. Herhalde hastalıkların yüzde 40’ını moral ve motivasyonla tedavi edebilirdik diye düşünüyorum. Yani kavramlar bazen önemsiz gibi durur ancak çok da değerlidir diye düşünüyorum. 2017’de 9 bin 665 olan uluslararası hasta sayımız, bugün itibari ile 2019’un ilk 6 ayında 10 bin 930’a yükselmiştir. Bu rakam 2017 ile kıyaslandığında yüzde 100 bir artış demektir” diye konuştu.



"Avrupa ve Amerika’da kullanılan aynı cihazlara eş zamanlı olarak sahip olduk”


Hastanenin sağlık turizmi konusundaki tanıtımı ile ilgili bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Ahmet Demircan, ”Son yıllarda hastane teknolojilerinde önemli gelişmeler oldu. Tıbbi cihaz ve donanım olarak çok fazla imkana, Avrupa ve Amerika’da kullanılan aynı cihazlara eş zamanlı olarak sahip olduk. Ülkelerle güzel rekabetlere girme şansımız oldu” ifadesini kullandı.



“Türkiye’nin en çok yabancı hasta kabul eden üniversite hastanesiyiz”


Akademisyen ve diğer hastane personelinin kendilerini belirli alanlarda çok fazla geliştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Demircan şunları söyledi:


“Herkes kendini çok geliştirdi, çok markalaştı. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından isme özel gelen hastalarımız oldukça fazla oldu. Şuan 96 ülkeden 12-13 binin üzerinde hasta kabul etmekteyiz. Türkiye’nin en çok yabancı hasta kabul eden üniversite hastanesiyiz. Türkiye geneli tüm hastaneler içerisinde de 4’üncü sıradayız.”


Resepsiyon sonrası konuklara verilen müzikli kokteylin ardından Uluslararası Hasta Ofisinin açılışı gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından program tamamlandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
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