0553 313 94 23

Gazi şehrin gençleri 15 Temmuz’un izlerini yakından gördü

Gaziantep’teki 10.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:45
Gazi şehrin gençleri 15 Temmuz’un izlerini yakından gördü

Gaziantep’teki 10. sınıf öğrencileri 15 temmuz’un Ankara ve İstanbul’a düzenlenen gezide 15 Temmuz’un izlerini yakından gördü. Öğrenciler, 15 Temmuz’un en önemli isimlerinden olan şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki mezarına da giderek dua etti.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı,tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma’ gezisine kent genelindeki il ve ilçelere bağlı milli eğitim okullarının 10. sınıflarında okuyan ve bu yıl sonunu birincilikle bitiren 158 öğrenciyi hem ödüllendirmek hem de manevi değerleri katmak amacıyla Ankara ve İstanbul’a gezisine götürüldü. Öncellikle Kalkışma gecesinin sembol isimlerinden olan Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için Niğde’nin Bor ilçesinin Çukurca Köyü’ne gidildi. Şehidin kabri başında duygulu anlar yaşayan öğrenciler, dualar eşliğinde helallik istediler. Bu kısa ziyaretin ardından Ankara’ya geçen öğrenci topluluğu Ankara turunda, merkezi yönetimi yerinde görmek için Türkiye Büyük Millet Meclisini gezme imkânı buldular. Rehber eşliğinde meclis salonlarını gezen grup, 15 Temmuz gecesi bombalanan ve şuan ilk günkü gibi muhafaza edilen yerler tek tek gösterildi.


Akabinde Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nün Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi ziyaret edildi. Kısa bir yemek molasından sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatğahı olan Anıtkabir’e gidildi. Anıt Mezar önüne varıldığında, askerlerin nöbet değişimi saatine denk gelen öğrencilerin meraklı bakışları görülmeye değerdi.


Beştepe Millet Camii ve Kültür Merkezi’ni de ziyaret eden öğrenciler, darbede zarar gören araçların sergilendiği alanı gezerken, şaşkınlıkları ve üzüntüleri gözlerinden okunuyordu.


Kısa bir Ankara Kalesi civarı ve Hamamönü gezintisini bireysel olarak yapan geçler, İstiklal Marşımızın yazıldığı ve şuan Mehmed Akif Ersoy Müzesi olarak kullanılan Tâceddin Dergâhını da ziyaret ettiler.


Ankara’dan ayrılmadan önce panoramik tur (Ulus, Tandoğan, Kızılay, Kuğulu Park çevresi, Gençlik Park çevresi ve bakanlık binaları) yapılarak belli noktaların akılda kalmaları sağlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüler


Daha sonra İstanbul’a geçen grup, İstanbul gezisine 1453 Panoramik Müze ile başladı. Daha sonra Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Müzesi ziyaretleri ile devam edildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Abidesi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme mutluluğunu yaşan öğrenciler, ayaküstü sohbet imkanı da buldular.


İstanbul gezisinin sonuna doğru 15 Temmuz Şehitler Derneği’nin düzenlediği “15 Temmuz Gazisi Buluşma” programına katılan gençlerimiz Gazi Abdullah Ersoy ile birebir sohbet etme imkânı buldular. Hüzünlü anların da yaşandığı programda vatan, bayrak ve millet aşkı gençlerde iyice perçinleşti.


Üç günlük gezinin sonunda Gaziantep’e doğru hareket eden öğrenci grubu, akıllarından silinmeyeceği ve hep güzel bir anı olarak kalacağı milli ve manevi gezinin sonunu Gaziantep İstasyon Meydanı’nda bulunan İstasyon Parkı’nın içerisindeki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi turuyla sonlandırdı.


Katılımcıların Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür mektupları yazmaları gezinin önemini bir kere daha hissettirdi. Geziye katılan öğrencilere, gezinin planlanması ve tamamlanması için emek veren personellere teşekkür eden Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:45
  1. doğa
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası
    1. GÜNCELLEME - Kayseri'de evlilik..
    2. Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki terör..
    3. Çin'de gaz fabrikasında patlama
    4. Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma..
    5. Yemen'de BAE destekli güçlerden 5..
    6. Güneydoğu’da 400 köyde toplulaştırma..
    7. Yaşlıların durumu Ordu’da tartışılıyor
    8. IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI..
    9. Uçurumda köpek kurtarma operasyonu
    10. Toroslar Kent Konseyi Genel Kurulu..
    11. Hizmet bahane para şahane! CHP’li isim..
    12. Çin'de 5,6 şiddetinde korkutan deprem
    13. Başkan Altay: “İnsanımızın yaşadığı..
    14. Su kanalına düşen ineği itfaiye..
    15. OSB İdari binasına giren yılan etkisiz..
    16. Büyükşehir personelinin motivasyon..
    17. 5 yıllık strateji planlamasına..
    18. Aytaç Kara, Kasımpaşa’da
    19. Aliağa’daki TOKİ kurasında sevinç..
    20. Süper Lig yeni sezon ne zaman..
    21. Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit
    22. Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
    23. Siirt’te maddi hasarlı trafik kazası
    24. Pençe-2 Harekatında bir asker şehit..
    25. Etiyopya'nın güneyinde bağımsız eyalet..
    26. Askeri araca hain saldırı! Şehit ve..
    27. Isparta, istihdamda hedef yükseltti,..
    28. "Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin..
    29. Engelliler ata binerek stres attı
    30. "Belediyecilik kolay değil, zor bir iş"
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı