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Gazi Muhterem Doğan, yeniakit.com.tr'ye konuştu: Gaziler kendilerini unutulmuş hissediyor

Anadolu Avrasya Gaziler ve Şehitler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gazi Muhterem Doğan, Kore ve Kıbrıs savaşlarında yaralanarak gazi olanların, kendilerini unutulmuş hissettiklerini belirtti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 20:26
Gazi Muhterem Doğan, yeniakit.com.tr'ye konuştu: Gaziler kendilerini unutulmuş hissediyor

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaralanarak ‘gazilik unvanı’ kazanan, aynı zamanda da Anadolu Avrasya Gaziler ve Şehitler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevini yürüten Muhterem Doğan, dernek üyesi şehit yakınları ve gazilerin taleplerini yeniakit.com.tr’ye anlattı.

 “Kore ve Kıbrıs Savaşları’nda yaralanarak gazi olanlar, kendilerini unutulmuş hissediyorlar” diyen Doğan şunları kaydetti:

Kore gazilerimizin sayısı oldukça azaldı. İçlerinde eşleri vefat edip yalnız kalanlar var. Bir kısmı yatalak durumda. Zor şartlarda hayatlarına devam ediyorlar. Aldıkları şeref aylığı da çok az. Kendi geçim düzeylerini idare edecek seviyede değil. Devletimizin şefkatli elini uzatarak onlara, bir arada olmasa bile bölgesel olarak rehabilite desteği sağlamasını, devletimizin gözetiminde sağlık sorunları ile birebir ilgilenilmesini istiyoruz. Kore gazilerimizin tek isteği devletimiz tarafından unutulmamak. Kendilerini unutulmuş, bir kenara atılmış gibi hissediyorlar. Mesela çok yakından tanıdığım bir Kore gazimiz var. 'Bana öldüğümde eşimle beraber bir mezar yeri verilsin.' diyor.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/86-yasindaki-gazimizin-yuzunu-kim-guldurecek-539170.html

Kıbrıs Gazilerimizden birçoğuna madalyaları hala verilmedi

1974 Barış Harekatı'ndan bugüne kadar yaşayan gazilerimiz var. Yaklaşık 44 yıl geçmesine rağmen gazilik madalyaları verilmedi. Onlar diyorlar ki biz madalyalarımızı mezarda mı takacağız? 'Önce birinci derece savaşa katılmışlara verildi' deniliyor. Sırada diğerleri varmış ama sıraları 44 yıldır gelmemiş.
Gazi çocuklarına 25 yaşından sonra belge verilsin.

Şehit ve gazi çocuklarımız 25 yaşına kadar devletin sağladığı tüm sosyal haklardan yararlanıyorlar. O yaştan sonra da bu hakları geri alınıyor. Biz sadece o gençlerin 25 yaşından sonra ceplerine koyabilecekleri bir kimlik belgesi istiyoruz. Devletin vereceği sosyal haklardan yararlanmasınlar. Ama 'benim babam şehit ya da gazidir' diye gururla taşıyacakları bir belgeleri olsun.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 20:26
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