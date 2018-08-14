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Terörle mücadele gazilerinden anlamlı destek! Maaşlarını devlete hibe ettiler

Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 33 gazi, ABD'ye karşı başlatılan dolar kampanyası kapsamında 1 aylık gazi maaşlarını devlete hibe etti.

14 Ağustos 2018 Salı 13:03
Terörle mücadele gazilerinden anlamlı destek! Maaşlarını devlete hibe ettiler

Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gaziler, destek için bir aylık gazi maaşlarını devlete hibe etti.

1999'da teröristlerin döşediği mayına basarak bir bacağını kaybeden Gazi Selami Karaçoban, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gelerek, bir aylık maaşlarını hibe etmek isteyen gaziler adına açıklama yaptı. Karaçoban, ABD başta olmak üzere dış mihrakların saldırıları ve baskılarıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığını belirtti.

''İSTİKLAL MÜCADELESİ VERİLİYOR''

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ve yaklaşık 40 yıldır süren terörün, Türkiye'yi bölemediğini söyleyen Karakoç, "Bu saldırı ve baskılara en son olarak rahip görüntüsü altında Amerikan istihbaratı adına ajanlık yaptığı tespit edilen ve neticesinde tutuklanan Rahip Brunson bahane edilmiştir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın çağrısına uyduklarını belirten Karakoç, verilen mücadelenin "İstiklal Mücadelesi" olduğunu, yastık altında döviz ve altınları olmaması nedeniyle destek olmak adına bir aylık gazi maaşlarını hibe etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na geldiklerini söyledi.

Açıklamanın ardından Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 33 gazi, hibe dilekçelerini SGK'ye verdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:03
  1. Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Gazi Selami Karaçoban
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. ABD
  5. Türkiye
  6. Fetullahçı Terör Örgütü
  7. FETÖ
  8. Başkan Erdoğan
  9. İstiklal Mücadelesi
  10. Rahip Brunson

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