Gazi Levent Kurtoğlu kimdir nerelidir? Gazi Levent Kurtoğlu hayatı biyografisi
İçişleri Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları son dakika olarak yayımlandı. Resmi Gazete atamalarına göre, 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atama kararlarına göre, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Gazi Levent Kurtoğlu getirildi. Peki Gazi Levent Kurtoğlu kimdir, nerelidir? Gazi Levent Kurtoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Gazi Levent Kurtoğlu hayatı biyografisi.
Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gazi Levent Kurtoğlu atandı. İşte Gazi Levent Kurtoğlu’nun özgeçmişi:
Doğum Tarihi ve Yeri: 1969-Ankara
Öğrenim Bilgileri: İlk ve Ortaöğrenim- TED Ankara Koleji
Lise Öğrenimi - TED Ankara Koleji
Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yüksek Lisans : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde İçişleri Bakanlığınca Ulusal Programda Gerçekleştirilmesi Öngörülen Hedefler (Tezli) İngiltere Keele Üniversitesi (Master of Arts) - 11 Eylül Saldırıları Sonrası ABD’nin Yeni Milli Güvenlik Stratejisi ve Bu Stratejinin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri (Tezli) Doktora
Polis Akademisi – İç Güvenlik Sektöründe Sivil Gözetimin Geliştirilmesi (Tez aşaması)
Önceki Bulunduğu Görevler
Adana Kaymakam Adayı
Devrekâni Kaymakamı
Karapürçek Kaymakamı
Sason Kaymakamı
Delice Kaymakamı
Türkoğlu Kaymakamı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü- Şube Müdürü
İller İdaresi Genel Müdürlüğü- Daire Başkanı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesidir.
Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup
Evli ve bir çocuk babasıdır.