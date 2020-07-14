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Biyografi

Gazi Levent Kurtoğlu kimdir nerelidir? Gazi Levent Kurtoğlu hayatı biyografisi

İçişleri Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları son dakika olarak yayımlandı. Resmi Gazete atamalarına göre, 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atama kararlarına göre, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Gazi Levent Kurtoğlu getirildi. Peki Gazi Levent Kurtoğlu kimdir, nerelidir? Gazi Levent Kurtoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Gazi Levent Kurtoğlu hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 08:06:00 - 2020-07-14 08:07:45
Gazi Levent Kurtoğlu kimdir nerelidir? Gazi Levent Kurtoğlu hayatı biyografisi

Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gazi Levent Kurtoğlu atandı. İşte Gazi Levent Kurtoğlu’nun özgeçmişi:

Doğum Tarihi ve Yeri: 1969-Ankara  

Öğrenim Bilgileri: İlk ve Ortaöğrenim- TED Ankara Koleji

Lise Öğrenimi - TED Ankara Koleji

Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yüksek Lisans : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde İçişleri Bakanlığınca Ulusal Programda Gerçekleştirilmesi Öngörülen Hedefler (Tezli) İngiltere Keele Üniversitesi (Master of Arts) - 11 Eylül Saldırıları Sonrası ABD’nin Yeni Milli Güvenlik Stratejisi ve Bu Stratejinin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri (Tezli) Doktora 

Polis Akademisi – İç Güvenlik Sektöründe Sivil Gözetimin Geliştirilmesi (Tez aşaması)

Önceki Bulunduğu Görevler  

  Adana Kaymakam Adayı

  Devrekâni Kaymakamı

  Karapürçek Kaymakamı

  Sason Kaymakamı 

  Delice Kaymakamı

  Türkoğlu Kaymakamı

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü- Şube Müdürü

  İller İdaresi Genel Müdürlüğü- Daire Başkanı 

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesidir.

Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

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