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Gazi Konuk Evi törenle açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 13 odalı Gazi Konuk Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:01
Gazi Konuk Evi törenle açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 13 odalı Gazi Konuk Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Konuk evi yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilere eski Antep evlerindeki yaşamı anlatacak.


Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce restorasyonu tamamlanan Gazi Konuk Evi, Antep Evi kültürünü canlandıracak.


"Bu güzel mekana kimlik katmış olduk"


Eyüpoğlu Mahallesi’ndeki Gazi Konuk Evi’nin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şu güzel coğrafyaya baktığınızda, şu güzelliğe baktığınız zaman büyük bir hazine var. Artık ‘Kim zengin’ dediğimizde, ‘ne kadar paranız var’ diye bakmıyorlar. ‘Ne kadar gönlü zengin’ diye bakıyorlar. Olcay hanım da gençlere ve diğerlerine örnek oluyor. Biz güzel bir şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz. İçeride büyük bir hazine var. Çocukluğum bu işlerle geçti. Kartopu, Antep işi, bebek işi nedir bunların hepsini biliyorum. O kadar zordur ki. İğneyle kuyu kazmaktır. Şimdi arsa, okul ne kadar kıymetliyse içeride de büyük bir hazine var. Elindeki bütün hazinesini bize verdi, çok güzel bir eseri ülkemize, şehrimize kazandırmış oldu. Bu güzel mekana kimlik katmış olduk. Bütün Türkiye ve Dünya’ya bu güzel Antep Evi’nin, kuş evlerini, tahasını, kapsını, sesini, fısıltısını güzel TRT’de yayınlanacak bir diziyle de duyurma fırsatımız olacak. Olcay hanım gibilerin sayısının çoğalmasını diliyorum” dedi.


"Gaziantep’e gıptayla bakıyorlar"


Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Gaziantep tarih ve kültür kenti. Bu açılışta bunların en güzel örneği. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Gaziantep kendisiyle eşdeğer iller arasında açık ara önde. Birçok il Gaziantep’in yaptıklarını örnek alıyor, gıpta ile bakıyor. Olcay öğretmenimiz gibi yüreği büyük insanlar oldukça bizim sorunların üstesinden çok rahat kalkacağımız görünüyor” ifadelerini kullandı.


Açılışa katılan AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer de Gazi Konuk Evi’nin tarihi ve kültürel mirası yansıttığına değinerek, içerisinde yer alan Olcay Külah’ın kişisel koleksiyonunun çok değerli olduğunu belirtti.


Hayat hikayesini anlattı


Zorluklarla dolu hayat hikayesinden kesitler anlatan emekli öğretmen Olcay Külah da bütün eşyalarını sergiye bağışladığını, gönlü zengin olan herkese hayırsever çalışmalara ağırlık vermesini tavsiye etti.


Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen Gazi Konuk Evi’nde, Olcay Külah’ın “Antep İşi” işlemelerinin yer aldığı kişisel koleksiyonu sergilenecek. Şahin, Olcay Külah’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.


Gazi Konuk Evi hakkında


Şahinbey İlçesi Eyüboğlu Mahallesi’nde yer alan Gazi Konuk Evi, sivil mimari yapı döneminin özelliklerini, sanat anlayışını ve konut geleneğini yansıtmakta. 2015 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak 2016-2017 yılları arasında projeleri onaylatıldı, restorasyon çalışmaları tamamlandı.


Konuk Evi’nin, Gaziantep’in geleneksel konut yaşantısını yansıtacak şekilde kurgulanarak yenilenmesi ve orijinal tarihi dokusu korunarak Gazi şehre gelen misafirlere nezih ve kurgusu olan eşsiz bir hizmet sunulması amacıyla konsept senaryo doğrultusunda her oda birbirinden farklı kimlikte oda yerleşim tasarımları yapıldı. 480 metrekare kapalı alana sahip olan konak, 13 odalı ve 110 metrekare avluyla dikkati çekti. Odalar geleneksel Antep kültürünü yansıtan mobilya, sedir, yer minderleri, koltuk, kanepelerle tasarlanarak teşhir edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:01
  1. kültür
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