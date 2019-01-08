0553 313 94 23

Gazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşında

Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 482. kuruluş yıl dönümü kutlandı

08 Ocak 2019 Salı 19:15
Gazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşında

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan ve başkent Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 482. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Tarihi Başçarşı'da bulunan ve yaklaşık beş asırdır aralıksız eğitim vermeye devam eden medresede düzenlenen kutlama programına, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra medresenin öğretmenleri, öğrencileri, eski mezunları ve diğer konuklar katıldı.

Kavazovic, programda yaptığı konuşmada, okulların öğrencilerine sadece ders değil, hayatın değerlerini de öğretmesi, dünya genelinde ve özellikle Avrupa'da yükselen aşırı radikal ideolojiler sorununa inanç ve cesaretle cevap verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bosna Hersek içindeki farklılıklara saygı duyulması gerektiğini söyleyen Kavazovic, "Ülke olarak yaşadığımız savaşta aşırıya kaçan ideolojilerin ne şekilde sonuçlanabileceğini de gördük." ifadelerini kullandı.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur Malkic de son yıllarda medresede eğitim almak isteyen öğrencilerin sayısının arttığına dikkati çekerek, sadece bu yıl medreseye 120 yeni öğrencinin kaydolduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

- 482 yıldır eğitim veriyor

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan bu medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:15
  1. 482 yaşında
  2. GAZI HUSREV BEY MEDRESESI
  3. Saraybosna
  4. tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Erzurum 9 Ocak kar tatili
    1. Erzurum'da yarın okullar tatil mi?..
    2. Gıda zehirlenmesi bütün dünyayı tehdit..
    3. Gıda zehirlenmesi bütün dünyayı tehdit..
    4. Mescid-i Aksa'nın basın sözcüsü..
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Sakarya’da okullar tatil edildi mi?..
    7. 2 saniye arayla yediği trafik cezası..
    8. Gazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşında
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. TBMM Genel Kurulu
    11. KİK'ten BM'ye "Husilerin Hudeyde'den..
    12. ABD kuklası BAE baskılara dayanamadı!..
    13. Vampir dehşeti! Annesini öldürüp..
    14. Sinemada bilet mısır tartışmasında son..
    15. Başkan Erdoğan talimat verdi! Millet..
    16. Konya'da yarın okullar tatil mi
    17. Rusya'dan alınacak S-400’ler için ABD..
    18. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    19. Valilik rakamları açıkladı! 6'sı üst..
    20. 2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'