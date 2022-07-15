Gazi Emrah Özçelik: Parti için değil vatan için sokağa çıktık

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Yaşanan kargaşa sonucunda sokağa çıktığını ifade eden Gazi Emrah Özçelik, “Sokağa çıktığımızda insanlar, panik içinde sağa sola koşturuyorlardı. Bilgi almaya çalıştık. Öğrendik ki darbe yapılıyor. Ben yaşım itibariyle şimdiye kadar hiç darbe girişimi görmemiştim. Yanımda bir arkadaşımla beraber saat 22:30 gibi arabaya binip Kızılay’a doğru yola çıktık. Yolda tankları görünce Kızılay’a gitmekten vazgeçtik. Konya Yolu’na döndük çatışmanın ortasına girdik. Bulunduğumuz bölgede açılan ateş sonucunda vücudumun çeşitli yerlerine mermi isabet etti. Sonra üzerimize çelik bilye atıldı. O bilyelerden bir tanesi gözüme isabet etti ve gözümü kaybettim. Biz o gece kendimizde değildik. Üzerimize yağan kurşunlara doğru koştuğumuzu hatırlıyorum” dedi.

“Yine olsa, yine sokağa çıkarım”

Olaydan sonra 8 gün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yattığını söyleyen Özçelik, “Ben yaralı iken birkaç tane hastane gezdik. Ama o gün hiçbir hastane bizi kabul etmedi. ‘Kimin için savaştıysanız oraya gidin, onlar size sahip çıksın’ dediler. Şu anda bile hâlâ bazı insanlar bizi şehit yakını ve gazi olarak tanımıyor. Bize ‘sahte gazi’ diyorlar, ‘AK Parti’nin askerleri’ diyorlar. Halbuki biz parti için değil, bu vatan için, çocuklarımız için sokaklara çıktık. Ülkemiz Mısır, Libya, Suriye gibi olmasın diye sokaklara çıktık. Bizi tanımasınlar, bizi bilmesinler canları sağolsun, bu vatan milyonlarca isimsiz kahramanlarla dolu. Bizim ismimizi bilmeseler de olur. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar çok hain gördü. Ben 29 yaşında bunları yaşadım. Şu anda 33 yaşındayım. Allah kimseye o günleri yaşatmasın. Yine olsa yine sokağa çıkarım. Yine vatanımı korumak için gözümü veririm” şeklinde konuştu.