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Gazi Baba’dan Nilüfer’e kardeşlik talebi

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, kardeş şehir olma talebini iletip, ortak çalışmalar için iş birliği çağrısında bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
Gazi Baba’dan Nilüfer’e kardeşlik talebi

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, kardeş şehir olma talebini iletip, ortak çalışmalar için iş birliği çağrısında bulundu.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de yer aldı. Gazi Baba ilçesinin tarihi ve ekonomisi hakkında Başkan Turgay Erdem’e bilgi veren Boris Georgievski, Nilüfer ve Gazi Baba’nın benzer özellikleri bulunduğunu belirterek, bunu fırsata dönüştürebileceklerini söyledi. Nilüfer Belediyesi ve Gazi Baba Belediyesi’nin kardeş kent olmasını arzuladığını belirten Georgievski, ortak çalışmaların altına imza atmak istediklerini vurguladı. Boris Georgievski, “Geçmişte Makedonya’dan buraya göç eden çok sayıda insanımız var. Geleceğe yönelik yüzlerin gülmesi için ortak çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz” dedi.


Makedonya halkıyla olan ilişkileri daha da güçlendirmeyi istediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Makedonya ve Üsküp’ü çok seviyoruz. Üsküp’ün Bursa ile olan ilişkileri çok güçlü. Bizim Makedonya’da yoğun bir şekilde gidip geldiğimiz ilçe belediyesi yok. Kültürlerimiz, hayat tarzlarımız benziyor. Uygun görülürse kardeşlik konusunda biz de bir çalışma yapabiliriz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
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