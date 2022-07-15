Gazi Arif Bostancı: Aziz milletimiz darbeye ‘Tiyatro’ diyen zillete imkan vermeyecek

Taha Emre ÖZDEMİR İSTANBUL

Hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde Yeni Akit’e konuşan 15 Temmuz Gazisi Arif Bostancı, 6+1’li ittifakı eleştirdi.

Gazi Bostancı, “15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyenler ile iktidara gelerek KHK’lılara işlerini geri vermeyi hayal edip, FETÖ’cü hainleri serbest bırakmayı planlayanlar Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek amacıyla topyekün ittifak etseler de aziz milletimiz bu zillete imkan vermeyecektir” dedi.

“Külliye hedeftedir diyerek orada bekledik”

Darbe girişiminin farkettikleri anda vatan savunması için meydanlara çıktıklarını ifade eden Gazi Arif Bostancı, “Arkadaşlarımızla ilk önce Yenimahalle Mit Binası’nın önüne gittik. Her yer sakindi. Oradan emniyetin önüne geçtik. 23:30 sıralarında da emniyetten Külliye’ye ulaştık. O esnada Külliye’nin üzerinde helikopterler uçuş yapıyordu. 50’ye yakın vatandaşımızla bir araya toplanmıştık. Polislere sorduğumuzda bir darbe girişimi olabileceğini söylemişlerdi. Eğer darbe yapıldıysa devletin en büyük makamı Külliye hedeftedir diyerek orada bekledik” diye konuştu. Vurulduğunu geç anladığını belirten Gazi Bostancı, “Gecenin ilerleyen saatlerinde bir helikopter bize havadan 30 metre kadar yaklaşarak ateş etmeye başladı. İlk saldırıda biraz uzağımıza ateş ettiler. Sonra dağılmadımızı görünce bu sefer daha yakına ateş ettiler. İkinci saldırıda bazı kardeşlerimiz yaralandı. Aslında ben de yaralanmışım ama henüz fark etmemiştim. O esnada ayağından vurulup yere düşen bir gazimize yardım ediyordum. Kolumdan akan kanı görünce vurulduğumu anladım. Üçüncü saldırıda ise direk üzerimize ateş açtılar ve en çok şehidi bu saldırıda verdik” ifadelerini kullandı.

“Milletime silah doğrultan babam olsa ilk onu vururum”

Gazi Arif Bostancı sözlerini şu mesajla tamamladı: 15 Temmuz’da sayın Cumhurbaşkanımız bizi sadece meydanlara davet etti. Biz de davete icabet ederek elimizde bayraklarla sokağa indik ama bir kez daha böyle bir girişim olursa bilsinler ki bu haçlı köpeklerini sağ teslim etmeyiz. Bizler canımızı verip şehit olmaya zaten hazırız. Milletine silah doğrultanların içinde babamı görsem ilk önce onu vururum.