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Gazi, 15 Temmuz şehitlerini andı

Gazi Üniversitesi 15 Temmuz darbe girişiminin 3.

16 Temmuz 2019 Salı 16:22
Gazi, 15 Temmuz şehitlerini andı

Gazi Üniversitesi 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehit ve gazileri andı.


15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Gazi Üniversitesi şehit ve gazileri andı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri’nde ödül alan akademisyenlere ödülleri verildi.


Rektörlük binasında düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve akademisyenler katıldı.



"15 Temmuz’da yaşadığımız ihanet bambaşka bir olaydır"


15 Temmuz’un milli iradeye yapılan hainlik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bilgin, "15 Temmuz’da yaşadığımız ihanet bambaşka bir olaydır. 15 Temmuz’da bu millet tekrar bağımsızlığına sahip çıkarak bağımsız bir ülke olarak yaşama iradesini ortaya koymuştur" diye konuştu.



"Ya devlet başa ya kuzgun leşe"


Darbe gecesinde milletin bir ve beraber olduğunu ifade eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan ise, "FETÖ eliyle ortaya koyulan bu menfur saldırı ve işgal girişimi, fedakar ve basiretli milletimizin tek yürek halinde vakur ve kararlı karşı duruşuyla akim bırakılmıştır. Bu saldırılar ne ilk ne son olacaktır. Değişik suretlerle karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bize düşen ’ya devlet başa ya kuzgun leşe’ özlü sözünü hiç aklımızdan çıkarmadan birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmek farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak noktalarımızı artırmaktır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:22
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