Gazetemize yönelik hayasız saldırılar dinmiyor! LGBT'liler bu kez de Ateistler ile birleşti

Yeni Akit'in İslami bakış açısı ve Müslümanlara olan desteğinden rahatsız olan LGBT oluşumları ile ateistler, hayasızlıkta birleşerek gazetemize iğrenç saldırılarda bulunmayı sürdürüyor.

İğrençliklerini topluma gösteren haberciliği nedeniyle gazetemize yönelik sistemli saldırılarda bulunan insanlıktan çıkmış alçaklar, güçlerini ahlaksızlık için birleştirdi.

Twitter başta olmak üzere bütün sosyal medya kanallarından takma ve sahte isimli hesaplar açarak gazetemize yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren ahlaksız muhteris zavallılar, içlerindeki manevi değerlere yönelik bitmek bilmeyen cerahati kusmayı sürdürüyor.

Yaptığı haberlerle inananları ve toplumu savunmak dışında amacı olmayan gazetemize küfürlerle saldıran zavallılar, en önemli buluşma noktaları olan Twitter'da bir araya gelerek Yeni Akit haberlerinin altında inliyor.

BARBAROS ŞANSAL DA KATILDI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Türkiye'ye hakaretler yağdıran vatan haini Barbaros Şansal da gazetemizin Twitter hesabından paylaşılan haberlerin altında havlıyor. Yüce İslam dini ve ülkemizin amansız düşmanı hain Şansal, LGBT'liler ve ateistlerle birleşerek ahlaksızca hakaretlerde bulunmaktan asla geri kalmıyor.

Gazetemizin haberlerini dikkatle takip eden sefil yaratıklar, Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarında açtıkları isimsiz ve sahte hesaplarla iğrenç saldırılarını sürdürüyor.