0553 313 94 23

Gazeteciye adliye çıkışı silahlı saldırı

Zonguldak’ta yakınları ile girdiği bir duruşma çıkışı gazeteci Selçuk Koçaklı’ya silahlı saldırıda bulunuldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:23
Gazeteciye adliye çıkışı silahlı saldırı

Zonguldak’ta yakınları ile girdiği bir duruşma çıkışı gazeteci Selçuk Koçaklı’ya silahlı saldırıda bulunuldu. Polis kalabalığı dağıtmak için silahı havaya doğrulttu.


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. İddialara göre kentte gazetecilik yapan Selçuk Koçaklı, yakınları ile bir duruşmaya girdi. Duruşma sonrası adliye önüne çıkan aile, bir anda kamyonet ile olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Bu sırada bir kişi belinden çıkarttığı silahla gazeteciyi karnından yaraladı. Silahtan çıkan tek kurşunla yaralanan Koçaklı bir anda yere yığıldı. Bu sırada olay yerine adliyede görevli polis memurları koştu. Gazeteci Koçaklı yere yığılırken ortalık bir anda karıştı. Polis memurları kalabalığı dağıtmak için silahını havaya doğrulttu. Bu sırada polis memurları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler ise olay yerine geldikleri kamyonet ile kaçtı. Polis ekipleri zanlıların peşine düştü.


Gazeteci Selçuk Koçaklı ise olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koçaklı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı oldu
    1. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    2. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    3. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    4. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    5. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    6. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    7. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    8. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    9. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    10. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    11. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    12. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    13. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    14. Standardizasyon teknik altyapısı..
    15. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    16. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    17. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    18. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    19. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    20. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    21. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    22. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    23. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
    24. "Wings For Life World Run 2019"..
    25. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
    26. Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    27. Fenerbahçe, Alex'e futbol direktörlüğü..
    28. Marmara için rahatlatan açıklama
    29. Kepez’den yeşile ve çevreye duyarlı..
    30. Bakan Kasapoğlu Ünlü’nün ailesine..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı