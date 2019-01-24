"Gazetecilik suçu meşrulaştırmaz"

ANKARA (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, medya özgürlüğü konusunun son yıllarda suç ve terör örgütleri tarafından bilinçli bir şekilde istismar edildiğini kaydederek, "Basın özgürlüğü adı altında bir gazeteci adam öldüremez, terörü destekleyemez, devlet sırlarını ifşa edemez, bir gazeteci demokrasi karşıtı askeri bir darbenin bir parçası olamaz, darbe yapamaz. Bir gazeteci bu tür suçlar işliyorsa, gazeteci olamaz." dedi.



AKPM'de konuşan Şahin, Strazburg'ta düzenlenen Avrupa Konseyi 2019 yılı olağan oturumunda "Medya Özgürlüğü ve Demokratik Seçimler" başlıklı rapor üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Şahin, medya özgürlüğünün, demokrasinin temel araçlarından biri olduğunu ve ifade özgürlüğü anlamına geldiğini belirtti.

İnternet ile medyanın tanımı ve ağırlık merkezinin değiştiğini söyleyen Şahin, sosyal medya araçları olarak tanımlanan Twitter, YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformların gazete, dergi ve televizyon gibi profesyonel medya araçlarından daha fazla önem kazandığını söyledi.

Şahin, "Demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğüne inanıyorsak medya özgürlüğünün sorgulanamayacağını aklımızda tutmamız gerekiyor." ifadesini kullanarak, "Ancak, medya özgürlüğü konusu son yıllarda suç ve terör örgütleri tarafından bilinçli bir şekilde istismar edildi ve bir koruma kalkanı olarak kullanılmaya başlandı. Medya özgürlüğü suç ve terör örgütleri, bölücü ve aşırı uçlar için güvenli bir istismar alanı olamaz. Medya özgürlüğü adı altında ülkelerin birlik ve bütünlüğü tehdit edilemez." diye konuştu.

- "Sosyal medya istismar ediliyor"

AKPM Genel Kurul konuşmasında özellikle sosyal medyanın demokrasi karşıtı kötü niyetli kişilerce istismar edildiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Basın özgürlüğü adı altında bir gazeteci adam öldüremez, terörü destekleyemez, devlet sırlarını ifşa edemez, bir gazeteci demokrasi karşıtı askeri bir darbenin bir parçası olamaz, darbe yapamaz. Bir gazeteci bu tür suçlar işliyorsa, gazeteci olamaz, onu bir gazeteci olarak göremeyiz. Türkiye'de tek bir gazeteci dahi medya ya da ifade özgürlüğü suçlamasıyla hapse atılmamıştır."



Şahin, sosyal medyanın, terör propagandası ve seçilmiş hükümetleri itibarsızlaştırma mecrası haline dönüştürülerek, demokrasi karşıtları, aşırı uçlar ve sinsi terör örgütleri tarafından istismar edildiğine dikkati çekerek, "Dünya genelinde bugün karşı karşıya olduğumuz endişe verici tehditlerden biri de şüphe, güvensizlik ve kafa karışıklığı ortamı yaratmaya çalışarak dijital ve sosyal medya aracılığıyla seçimlere müdahale edilmesidir." diye konuştu.

"Medya özgürlüğünü korumak ve güçlendirmek, yabancı güçlerce sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden bir başka ülkedeki seçimlerin manipüle edilmesinin önüne geçmek hepimizin sorumluluğundadır." ifadesini kullanan Şahin, sosyal medya başta olmak üzere tüm medya araçlarının terör örgütleri, ayrılıkçılar, aşırılık yanlıları ve yıkıcı nefret söylemleri tarafından istismar edilmesinin önüne geçmek için ilgili mekanizmaları geliştirmek zorunda olduklarına vurgu yaptı.