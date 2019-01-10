0553 313 94 23

"Gazetecilik demokrasimizin en önemli unsurlarından bir tanesi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:- "Gazetecilik aynı zamanda demokrasimizin, bilgiye erişimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Yaptığınız meslek bütün toplumun farklı kesimlerini de doğrudan ilgilendiren, bilginin giderek önem kazandığı bir çağda da emek, gayret, sabır, takip, akıl, basiret isteyen bir meslek"- "Zaman zaman gazetecilerin hedef haline getirildiğini de görüyoruz. En son Cemal Kaşıkçı olayında da bunu maalesef çok hazin ve hunhar bir şekilde yaşadık. Hepimiz buna şahit olduk. Bu tür hadiselerin yaşanmaması dileğiyle gününüzü tebrik ediyorum"

10 Ocak 2019 Perşembe 18:49
"Gazetecilik demokrasimizin en önemli unsurlarından bir tanesi"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Cumhurbaşkanlığı muhabirlerini kabul etti.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kalın, "Emek, gayret isteyen bir mesleğin mensuplarısınız. Gazetecilik aynı zamanda, demokrasimizin bilgiye erişimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Yaptığınız meslek bütün toplumun farklı kesimlerini de doğrudan ilgilendiren, bilginin giderek önem kazandığı bir çağda da emek, gayret, sabır, takip, akıl, basiret isteyen bir meslek." dedi.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunun altını çizen Kalın şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda zaman zaman artış gösteren gazeteci ölümleri bizi son derece üzmekte. Bunlara karşı ne tür tedbirler alınabilir, bu konuda Türkiye'de ve dünyada çeşitli çalışmalar yapılıyor ama buna rağmen hala savaş alanında olsun, protestolarda olsun, başka yerlerde olsun zaman zaman gazetecilerin öldürüldüğünü duyuyoruz, görüyoruz. Zaman zaman gazetecilerin hedef haline getirildiğini de görüyoruz. En son Cemal Kaşıkçı olayında da bunu maalesef çok hazin ve hunhar bir şekilde yaşadık. Hepimiz buna şahit olduk. Bu tür hadiselerin yaşanmaması dileğiyle gününüzü tebrik ediyorum."

- "İnşallah koşulların daha da iyi olduğu günler yaşarsınız"

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün Türkiye'ye özgü olduğunu hatırlatarak, "1961'den bu yana gazetecilerin yasal haklarının güvence altına alınmasının akabinde ihdas edilmiş olan, o yıldan bu yana da Türkiye'de kutlanan bir gün. İnşallah koşulların daha da iyi olduğu günler yaşarsınız." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:49
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keşan'da otomobil dereye yatağına düştü: 2 ölü
    1. Keşan'da otomobil dereye yatağına..
    2. Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir..
    3. Ülkü Ocakları Genel Başkanı kim oldu?
    4. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    5. Süper Lig'de start veriliyor! Program..
    6. Bilim dünyasını şoke eden gelişme! 1..
    7. Çankırı'da asırlık gazeteler sergilendi
    8. GÜNCELLEME - Hatay'da uyuşturucu..
    9. İhsan Şenocak'tan ateizm açıklaması:..
    10. Nijerya'daki Boko Haram saldırıları on..
    11. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    12. Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret..
    13. İş sağlığı ve güvenliği okul..
    14. Sinan Ateş kimdir nerelidir?
    15. İstanbul'da ölü bulunan İranlının..
    16. Eski MI6 başkanından Brexit anlaşması..
    17. Hırvatistan'da hidroelektrik..
    18. Ortadan kaybolan Fırıncı çırağı Seydi,..
    19. Athletic Bilbao, Ibai Gomez'i..
    20. "Gazetecilik demokrasimizin en önemli..
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye