Gazetecilerin Meclisteki yemek sorununu gündeme getirdi

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, parlamento muhabirleri için ana binadaki restoranda sadece iki masa ayrıldığını, gazetecilerin TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda yemek yemelerinin ise yasaklandığını belirterek, sorunun çözülmemesi halinde konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edeceğini bildirdi.

Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, parlamento muhabirlerinin, yıllarca Meclis çatısı altında halkın haber alma özgürlüğü için çalıştığını, bazen milletvekillerinden daha fazla mesai yaptığını söyledi.

Parlamento muhabirlerinin, haber kovalamaktan vakit kaldığı süre içerisinde yemek yediğini, çoğu zaman yemeklerini yarıda kesmek zorunda kaldıklarına çok şahit olduğunu anlatan Tanal, yapılan hukuksuzluğu, eşitsizliği ve keyfi yönetimi gözler önüne sermek istediğini belirtti.

Tanal, basın mensuplarının, Meclisin kurulduğu günden bu yana, milletvekilleri nerede yiyorsa orada yemek yediğini anımsatarak, ancak son günlerde TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki yemekhanenin gazetecilere yasaklandığını ve ana binadaki restoranda ise sadece 2 masa ayrıldığını söyledi.

Yemekhanelerin "zenci-beyaz" diye ayrıldığını savunan Tanal, yemekhanelerin personel, milletvekili, çalışan diye ayrılmasını reddettiğini belirtti.

Tanal, 4 dönemdir milletvekilliği yaptığını ve basın mensuplarıyla aynı yerde yemek yemekten keyif aldığını dile getirdi. Parlamento muhabirlerinin, yıllarca Mecliste hizmet ettiğine, 30-40 yıldan beri parlamento muhabirliği yapanların olduğuna işaret eden Tanal, sözlerini şöyle sürdü:

"TBMM Genel Sekreteri'nden çok daha eski basın mensupları var. Basın mensupları hancı, Genel Sekreter yolcudur. Genel Sekreter'in kararını kınıyorum. Ya kendisi istifa etmeli ya da bu kararı Meclis Başkanı vermişse o istifa etmelidir. Genel Sekreter bugüne kadar kimseye böyle bir yasak getirmedi, basın mensuplarıyla derdi nedir? Meclis Başkanı basına bu yasağı getirmişse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa eyvah İstanbul'un haline. TBMM'de görev yapan parlamento muhabirleri nerede yemek yiyecek? Parlamento muhabirlerinin Halkla İlişkileri Binası'nda yemek yemesinin yasaklandığı bilgisi doğru mu? Ana bina üyeler lokantasında basın mensupları için sadece 2 masa ayrıldığı bilgisi doğru mu? Sadece 2 masada kaç basın mensubu yemek yiyebilir? Üyeler lokantasındaki 2 masa basın mensuplarına yetecek mi? Sürekli görev halinde olan ve her an her saniye görev çıkma ihtimali olan bir mesleği yürüten basın mensuplarının, en hızlı şekilde ve en yakın yerde yemek yiyebilmesi gerekirken neden zorluk çıkarılmaktadır? Burası kimsenin babasının çiftliği değildir. Buradan ben ne kadar yararlanıyorsam çalışanı, gazetecisi eşit, adil, insani ölçülerde, kimseyi ötekileştirmeden yararlanmalıdır. Herkese yer var da parlamento muhabirlerine mi yer yok? Meclis de dahil gazeteciler arasında böyle bir ayrımcılık yapan, yemek yemeyi yasaklayan zihniyetten millete hayır gelmez."

Tanal, bu konunun çözülmemesi halinde konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edeceğini ifade etti.