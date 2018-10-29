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Gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişleri devam ediyor

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gelişmeleri takip eden basın mensuplarının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi 28'inci günde devam ediyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:48
Gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişleri devam ediyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri, ulusal ve uluslararası basın mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.

Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı 2 Ekim'den bu yana Levent'teki başkonsolosluk binası önünde gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bekleyişi 28'nci günde de sürüyor.

Yerli ve yabancı basın mensupları, etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binasının önünde gelişmeleri yakından takip ediyor.

Olay

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'a girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulmuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile bugün yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:48
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

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