Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gazetecilerin katiline 12 gün süre verildi

Ekvador, ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçırarak öldüren, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarının başındaki "Guacho" kod isimli kişiye teslim olması için 12 gün süre verdi.

17 Nisan 2018 Salı 07:24
Gazetecilerin katiline 12 gün süre verildi

Ekvador, ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçırarak öldüren, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarının başındaki "Guacho" kod isimli kişiye teslim olması için 12 gün süre verdi. 

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, geçen yıl ülkesinin Manta kentinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin anma töreninde yaptığı konuşmada, ikisi gazeteci 3 kişinin kaçırıldıktan sonra öldürülmesi olayına da değindi. 

TESLİM OLMAZSA ÖLDÜRÜLECEK

Moreno, cesetlerine hala ulaşılamayan gazeteciler ile şoförün kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu "Guacho" kod adlı Walter Patricia Arizala Vernaza ile grubunun büyük bir hata yaptığını vurguladı.

Lenin Moreno, Guacho'ya teslim olması için 12 gün süre verdiklerini ve teslim olmaması durumunda öldürüleceğini ifade ederek, militanları sonuna kadar kovalayacaklarını ve cezalandıracaklarını söyledi. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 07:24
  1. Ekvador
  2. Guacho

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
    1. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
    2. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
    3. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
    4. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    5. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    6. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    7. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    8. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    9. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    10. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    11. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    12. Hakkari'de park halindeki araç..
    13. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    14. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    15. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    16. Borsa günü düşüşle bitirdi
    17. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    18. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    19. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    20. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...