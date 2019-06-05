0553 313 94 23

Gazetecileri taşıyan tekneye çarpan kaptan adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarpan sürat teknesinin kaptanı adliyeye sevk edildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
Gazetecileri taşıyan tekneye çarpan kaptan adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarpan sürat teknesinin kaptanı adliyeye sevk edildi.


Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan tekneye dün sürat teknesi çarpmış, ortadan ikiye bölünen teknen kaptanı ağır yaralanmış, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak kurtulmuştu. Olayın ardından tekne ile kaçan ve dün akşam saatlerinde sahil güvenlik ekiplerine teslim olan sürat teknesinin kaptanı A.S. adliyeye sevk edildi.


Teknede bulunan muhabir Metehan Ekşi olay anını anlatarak, “Biz işimizi yapmak için magazin basını olarak bir balıkçı teknesi ile denize açıldık. İşimiz bittikten sonra dönerken sürat teknesinin bize doğru geldiğini fark ettik.Bize geldiğini fark ettikten sonra el kol hareketi yaptık ama ne kadarını gördü bilmiyoruz.Bizi fark etmedi ve biz son ana kadar bekledik çünkü erken atlasak üzerimizden de geçme ihtimali vardı. Ben tam atlarken tekneye çarpma sesini duydum. Atladıktan sonra birbirimizi aradık denizde. Tekne zaten param parçaydı. Yanımızdan geçen bir tur teknesi durdu ve bize yardım ettiler. Bizim kaptanın ayağı param parça hızlı bir şekilde önce onu götürdüler sonra bize başka bir tekne gelip alıp karaya çıkardı. Şu anda bizim sağlık durumumuzda bir sıkıntı yok ama teknedeki kaptanın durumu ağır” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok basit | Doğal maske tarifi
    1. Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok..
    2. Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan..
    3. Tosya protokolü vatandaşlarla..
    4. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    5. 24 saniyede motosikleti çaldılar
    6. Everest'ten 11 ton çöp toplandı
    7. Rize’de feci kaza:1 ölü
    8. GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2..
    9. Trump'tan 'fake news' komedisi: O..
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    11. Motor yatın çarptığı teknenin batması
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet..
    13. Talas’ta Taner Yıldız’lı İlçe..
    14. THY Sudan seferlerini iptal etti
    15. İstiklal Caddesi’nde insan seli
    16. Gökyüzünde bayram tatili keyfi
    17. Ailelerin silahlı kavgasında 3..
    18. Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı..
    19. 350 metrelik uçurumdan uçtu! Şoför son..
    20. Gaziantep’te iki araç kafa kafaya..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    22. Renan Koen'den Madrid'de piyano resitali
    23. Selendili Yörükler ovacık yaylasında..
    24. ABD’den Küba seyahatlerine yeni..
    25. Kazakistan'da Ramazan Bayramı
    26. Yediemin otoparkındaki araçlar yandı
    27. 450 metre yükseklikteki cam terasta..
    28. Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
    29. Yusufeli’nde yenilenen seçimi kazanan..
    30. Ticaret savaşında kritik hamle! Çin..
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor