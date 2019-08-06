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Gazetecilere İŞKUR destekli grafik tasarım kursu

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği işbirliğiyle bilgisayar destekli Reklam ve Tasarım kursu açıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 16:04
Gazetecilere İŞKUR destekli grafik tasarım kursu

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği işbirliğiyle bilgisayar destekli Reklam ve Tasarım kursu açıldı. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, dernek binasında gerçekleşen 12 gazetecinin katıldığı kursun açılışını yaptı.


Açılış sonrasında kurs hakkında gazetecilere açıklama yapan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, bilgisayar destekli grafik ve tasarım kursunun Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği’nin talebi doğrultusunda açıldığını söyledi.


Kursiyerlere hitaben konuşan Aslan, “Sizler bu işin içerisindesiniz. Bu işi yapıyorsunuz. Burada amaç bu işin biraz daha profesyonelce yapılmasıdır. 185 saat sürecek olan kurs süresince bizler İŞKUR olarak günlük 30 lira cep harçlığı ve genel sağlık sigortası primlerinizi karşılayacağız. Her şeyde olduğu gibi basın yayın işlemlerinde de dijitalleşmeye doğru hızla bir kayma söz konusu. Dolaysıyla dijital ortamda yapılan iş ve işlemlerin süreklilik arz ettiğinden dolayı ve hızlı şekilde değiştiğinden dolayı bu kursun buna bir katkı sağlaması adına bu kursu düzenliyoruz” diye konuştu.


Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, çağımızda artık mal değil bilgi satışının olduğunu belirterek, bu kursun çok faydalı olduğunu kaydetti.


Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ise gazetecilik mesleğine 30 yılını verdiğini ve mesleğinin günden güne kabuk değiştirdiğini ifade etti.


Gelişen çağa ayak uydurmak, dijitalleşmede bir adım önde olmak adına bilgisayar üzerine grafik tasarım kursu düzenlediklerini aktaran Başkan Duyar, kapanan gazetelerin ardından meslektaşlarına yeni iş alanları açmak amacıyla kursu düzenlediklerini vurguladı.


Kursa katılan gazeteci Leyla Doğan ise verilen “Bilgisayar destekli reklam ve tasarım” kursunun kendileri için adeta altın bir bilezik olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:04
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