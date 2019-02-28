Gazeteciler Vali Baruşt’an ilan desteği talep etti

Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Gazeteciler Cemiyeti 2.Başkanı Ali Er ve Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyaret ederek resmi ilan genelgesi ile ilgili görüşme yaptı.

Kamu kuruluşlarının resmi ilan verişinde azalış olması nedeniyle gerçekleştirilen görüşmede,Kamu İhale Kanununda belirtilen koşulların dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi vurgulandı.

Bazı kamu kuruluşlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda istenen gazetelerde resmi ilan yayınlatılmadan doğrudan temin yoluyla ihalelerin gerçekleştirdiğinin dile getirildiği ziyarette, Vali Baruş’tan, kurumlarınresmi ilanların gazetelerde yayınlatılması noktasında kanunun gereğini yapmalarıiçin bir genelge çıkarması ve kanunun hatırlatılması talep edildi.

Görüşmede ayrıca, Basın İlan Kurumu’nun görev alanında bulunan yerlerdeki gazete ve dergilerde yayınlatılacak resmi ilan ve reklamların, kurumun hazırladığı “Aylık Süreli Yayın Listesinde” yer alan gazete ve dergilerde anılan Kanun hükümlerine göre yayınlattırılması gerektiği dile getirildi.

Ziyarette, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç da yer aldı.