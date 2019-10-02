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Bakan Süleyman Soylu'dan öldürülen MLKP'li teröristlerle ilgili açıklama

Eskişehir'de öldürülen MLKP'li teröristlerle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ''İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar' dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana'da 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir'de ölü olarak geçirilmesini değerlendirdi.

"Arkadaşlarımızın eline sağlık"

Bakan Soylu, ''İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:22
  1. Eskişehir
  2. Süleyman Soylu
  3. Adana
  4. eskişehir
  5. MLKP
  6. Fırat Şeran
  7. Ozan Sökmen

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 10 dk önce
    Suçluların Bu Kadar Çabuk Bulunup Cezalandırılması Çok İyi. Arkadaşların Eline Sağlık. Darısı Diğerlerinin Başına.

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