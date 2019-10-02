Bakan Süleyman Soylu'dan öldürülen MLKP'li teröristlerle ilgili açıklama
Eskişehir'de öldürülen MLKP'li teröristlerle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ''İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar' dedi.02 Ekim 2019 Çarşamba 10:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana'da 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir'de ölü olarak geçirilmesini değerlendirdi.
"Arkadaşlarımızın eline sağlık"
Bakan Soylu, ''İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar" dedi.
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