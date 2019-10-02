Bakan Süleyman Soylu'dan öldürülen MLKP'li teröristlerle ilgili açıklama Eskişehir'de öldürülen MLKP'li teröristlerle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ''İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana'da 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir'de ölü olarak geçirilmesini değerlendirdi. "Arkadaşlarımızın eline sağlık" Bakan Soylu, ''İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar" dedi.

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