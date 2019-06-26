Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurulda daha sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın başkanlığında divan heyeti oluşturuldu. Gündem maddelerinin okunarak oylandığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu Faaliyet raporları da okundu. Genel kurula katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu belediyece üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek; “Ben de 237 bin metrekarelik bir alanda sizlerin konut üreteceğini Melikgazi Belediye Başkanı olduktan sonra öğrendim. Dolayısıyla bundan sonra çok daha fazla mesai yapacağız. Tabi sadece konutların TOKİ tarafından yapılması değil, bundan sonraki süreçte yolların, altyapının, park, bahçe ve oyun grupları gibi tesislerin yapımı da gerekecek. Çünkü sayı oldukça fazla, ister istemez birçok hizmet gerekecek ve biz de belediye olarak sizlere hizmet etmekten gurur duyacağız. Şimdiden sizlere hayırlı, uğurlu olsun diyorum.Biz de her türlü hizmetinizdeyiz" dedi.

Kooperatif Başkanı Metin Kösedağ ise yaşanan süreç hakkında üyeleri bilgilendirdi. Başkan Kösedağ; “Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi yönetimi olarak ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde üyelerimizi konut sahibi yapabilmek için yaklaşık 3 yıldır bir fiil çalışıyoruz. 2017’nin Temmuz’undan itibaren başlattığımız çalışmalar neticesinde bugün gelinen son nokta çok önemli bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. Evet, süreç belki biraz uzadı. Ama maalesef ülkemizin bulunduğu şartlar bazen bir günde yapmamız gereken durum bir aya tekabül edebiliyor. Bizim asıl yaşadığımız sıkıntı arazinin tescilinden sonra kurumlar arası yaşanan aksaklıklardan dolayı bizim ikinci kez tescil yapmak zorunda kaldık. Bizim 8 ayımızı aldı. Tabi ki bu süre zarfı içerisinde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve kooperatif yönetim kurulu olarak TOKİ ile hiçbir zaman bağlarımızı koparmadık. Olması gereken işleri önceden planlayarak bugüne kadar geldik. 29 Mayıs itibariyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nde askı süresi tamamlanan ve Melikgazi Belediyesi’ne aktarılan plan süreci Temmuz ayı içerisinde meclise sunulacak, Eylül başı itibariyle tamamlanarak TOKİ’ye gönderilecek" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 5-6 aylık süre içerisinde TOKİ ihale aşamasına gelecektir"

Ekim ayı itibariyle TOKİ’nin talep isteyebileceğini vurgulayan Kösedağ; "Bundan sonrası ne olacak?’ diye soracak olursanız Ekim başı itibariyle büyük ihtimal TOKİ bizden talep isteyecek. Üyelere sunulacak projeler dahilinde 2+1, 3+1 olarak tespitini yapacağız. TOKİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 4+1’lerin ülkenin bulunduğu durumda çok afaki rakama tekabül edeceği söylendi. Biz bu 4+1’lerin biraz daha düşünülmesine, projenin son aşamasında karar verilmesini düşündük. Şuanda önümüzde 2+1 ve 3+1 projelerimiz ama talep doğrultusunda olursa 4+1 de düşünüyoruz. Yaklaşık 5-6 aylık süre zarfı içerisinde Melikgazi Belediyesince çıkacak olan plan sonrasında TOKİ ihale aşamasına gelecektir. Bu anlamda maddi olarak hazırlıklı olmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Aidatını yatırmayanların ihracını yapın"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise konuşmasında aidatını yatırmayanların ve şartlarını yerine getirmeyenlerin ihracını kooperatif yönetiminden isteyerek; “Metin Başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız 3-5 sefer TOKİ’ye gitti. TOKİ’deki arkadaşlarımız henüz imar planı yapılmadan orada fazla yüksek kat yok. Projelerde plana göre değişiklikler yapılabilir. Bizim üye sayımız çok fazla. Aidatlarını yatırmayan üyelerimizin işi ileride zorlaşır. Yönetim kuruluna da ağabeyleri olarak söylüyorum, aidatlarını yatırmayan üyelerin çok seri olarak ihracını devreye soksunlar. Biliyorsunuz kooperatifte fiilen gazetecilik yapmayan arkadaşlarımız da var. Bu süreçte fiilen gazetecilik yapıp, cemiyetimizin üyesi olup Kayseri’deki medya kuruluşlarında çalışan ve buraya üye olmak isteyen arkadaşlarımız var. Gazeteciler 5-10 yıl daha kooperatif işine giremez. Onun için yönetim kurulundan isteğim aidatlarını düzenli yatırmayan, şartlarını yerine getirmeyenleri süratle ihraç etmeleri" dedi. Belediyeler ve hayırseverlerin desteği ile maliyeti yüzde 20-25 gibi aşağı çekmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Vaşkan Altınkaya konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Planlamanın bitmesiyle beraber Ekim gibi proje çalışmaları biter, teklifler toplanır ama TOKİ’nin ihale sürecini önümüzdeki yılın ilkbaharını bulacağını tahmin ediyorum. Şubat, Mart’tan önce bir ihale doğrusu beklemiyorum. Ama Ekim’den sonra 2+1, 3+1 teklifleri toplanacak. Ona göre bankalar üzerinden ‘şu kadar para yatırın’ denecek. Böyle bir süreçte bu günden TOKİ veya başka bir müteahhit fark etmez ‘Şu konutun maliyeti budur’ diyebilmemiz zor. Ama ortalama TOKİ’nin yaptığı konutlara baktığımız zaman metrekare başına bin 500-2 bin arasında bir maliyet görüyoruz. Kabaca 100 metrekarelik bir konut 200 bin TL civarında gibi. Bizim burada avantajımız ne olacak? TOKİ ihaleye çıkarken oradaki okulu, camiyi, parkı, bahçeyi, yeşil alanı tamamıyla birlikte müteahhide ihale ediyor. Biz belediyeler ve hayırseverlerin desteğiyle toplam maliyeti yüzde 20-25 gibi aşağı çekme hedefimiz var. TOKİ’nin ve kooperatifin yapacağı en önemli iş bu. TOKİ, genellikle yaptığı konutların parasını 10 yılda yani 120 ayda yapılıyor. Biz görüşmeler yaparak bunun 15 yıl yani 180 aya yayılmasını sağlayacağız. Tabi fiyat farkı da olacak."