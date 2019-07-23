0553 313 94 23

Gazeteciler Derneğinden 24 Temmuz mesajı

Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Üngör, 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:28
Gazeteciler Derneğinden 24 Temmuz mesajı

Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Üngör, 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Ülkemizde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ve 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirten Üngör, “Halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan basının, insan haklarının en önemli güvencelerinden birini teşkil ettiğini biliyoruz.İletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak, kitle iletişim araçlarının önemi ve etkisi her geçen gün daha da artmakta. Ancak teknolojinin gelişmesi basın mesleğini kolaylaştırdığı kadar rekabet unsurunu da daha zor bir dönemece sokmuştur” ifadelerini kullandı.


Basın mensuplarının toplumun her türlü sorunlarının yanı sıra ülke gündemine ilişkin gelişmelerin ve haberlerin kamuoyuna duyurulmasında aracı olduğunu belirten Üngör, “Öte yandan kişilerin haber alma özgürlüğünü sağlamakta ve kamuoyu oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda biz basın mensuplarına düşen en büyük görevlerden birisi de içinde yaşadığımız topluma yabancılaşmadan kitle iletişimine katkıda bulunmaktır” dedi.


Üngör, mesajında şunları kaydetti: “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, kişi hak ve özgürlüklerinin tesisinde, gerçek adaletin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Toplumun doğru bilgilendirilmesi önemli bir yer teşkil ederken, bunu mümkün kılabilmek için ise bağımsız ve özgür bir basına ihtiyaç olduğunu da özellikle vurgulamak isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Gazeteciler Derneği olarak ilimizde görev yapan tüm meslektaşlarımızın24 Temmuz Basın Bayramını kutlarken; görevi başında şehit olan Gazeteci İsmail Güneş ve Adem Yavuz´u bir kez daha rahmetle anıyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede kaldırılacaktır"
    1. "Buradaki enkaz devletimiz tarafından..
    2. Başkan Babaoğlu, hizmetlerini anlattı
    3. Minik öğrenciler yaz tatilini..
    4. Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang..
    5. İYİ Partili Parlak’ın Basın Bayramı..
    6. Turizm acenteleri Sındırgı’da buluştu
    7. Darbeciler mahkemede de rahat..
    8. Efeler Belediyesi geleceğe ışık tutuyor
    9. Tam 271 milyon dolar sahte para.....
    10. Dere kenarında korkunç infaz!
    11. Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    13. AK Parti milletvekili Açıkgöz,..
    14. Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın..
    15. Telefonunu çalan hırsıza seslendi: 500..
    16. Libya'nın başkentinde çatışmalar..
    17. 6 dilde kara propaganda yapılıyor!..
    18. Emekli maaşları farkı ne zaman..
    19. Şanlıurfa'da salça yaparken damdan..
    20. Denizde rahatsızlanan kadını..
    21. CHP milletvekili Sarıaslan, Belediye..
    22. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24..
    23. (Özel) Arnavutköy’de iki araç kafa..
    24. MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis..
    25. Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi..
    26. Mahalle sakinlerinden örnek davranış
    27. Peşmerge'nin IKBY dışında oy..
    28. Mobilya seçimi yaparken dikkat..
    29. Almanya'da camiye bomba ihbarı
    30. İnce, şoför esnafının sorunlarını..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi