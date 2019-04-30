Gazeteciler Cemiyet’ten Aşgın’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk ile Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik’in de katıldığı ziyarette konuşan Şevket Erzen, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde Çorum Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Çorum basını hakkında Başkan Aşgın’a bilgiler veren Erzen, Cemiyet faaliyetlerinden de bahsetti.

Yerel medyanın Çorum’un taşıyıcı gücü olduğunu vurgulayan Mehmet Yolyapar da mahalli basının desteklenerek yaşatılması gerektiğine işaret etti.

’Her Türlü desteğe hazırırız’

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel hale getirdiği öykü, karikatür ve fotoğraf yarışmalarından övgüyle söz eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kültürel ve sanatsal organizasyonlara desteklerinin süreceğini söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde organize edilen faaliyetleri önemsediğini anlatan Halil İbrahim Aşgın, gerçekleştirilecek etkinlikler için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Çorum Haber Gazetesi merhum Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar adına düzenlenmesi planlanan fotoğraf yarışması fikrine de sıcak bakan Başkan Aşgın, yeni dönemde en büyük önceliklerinin kültür ve sanat olacağının altını çizdi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, Cemiyet yönetimine teşekkür etti.

’Başkan yardımcıları da ziyaret edildi’

Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat ve Turhan Candan’ı da ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.

Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Mebet, Taner Şimşek, Mustafa Külcü, Ali Özdemir, Bilal Çevrim ve Nihat Karalar katıldı.