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Gazeteciler Cemiyet Başkanlarından Sağlamdin’e destek

Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca yaptıkları açıklamada Nevşehir İhlas Haber Ajansı muhabiri Coşkun Sağlamdin’e destek verdi.

19 Şubat 2019 Salı 14:37
Gazeteciler Cemiyet Başkanlarından Sağlamdin’e destek

Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca yaptıkları açıklamada Nevşehir İhlas Haber Ajansı muhabiri Coşkun Sağlamdin’e destek verdi.


Nevşehir İHA muhabiri Coşkun Sağlamdin’in Kapadokya’da kaçak yapılaşma haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgede belirlenen kaçak yapıların yıkımına başlandı. Kapadokya bölgesinde özellikle Göreme’de yapılan yıkımların ardından hedef haline gelen İHA muhabiri Coşkun Sağlamdin’e Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca, destek açıklamasında bulundu. Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da yaşanan olay gerçekten bizi çok üzdü. Gazeteci arkadaşımız Coşkun Sağlamdin’e karşı yapılan bu haksız eleştiriyi şuan için şiddetle kınıyoruz. Gazeteci olay çok farklı açıdan bakar. Bizler olayları farklı yönlerden gördüğümüz için şehrimize katkı sağlamak amacıyla elimizden gelen her türlü bilgi ve donanıma sahibiz. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bu şehre değer katmak istiyorsanız bu şehrin değerlerine sahip çıkmak istiyorsanız gazeteci olmanız yeterli bence. Bundan dolayıdır ki gazetecilere yapılan bu tür saldırılar, eleştiriler yersizdir. Gerçekten gazeteciler bu şehri seven, bulunduğu şehri seven, insanlarını seven kişilerdir. Bizler Nevşehir’deki gazeteciler ve basın camiası olarak Coşkun arkadaşımızın arkasındayız. Bundan sonraki tevazu edecek olaylara engel olmak amacıyla tüm dostlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.


Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca da, "Asıl bu kaçak yapımlara göz yumanlar utansınlar" dedi.Koca, “Gazeteci vicdanı ile baş başadır. Gazeteci kamuyu düşünmek zorundadır, toplumu düşünmek zorundadır, kamu vicdanını düşünmek zorundadır. Dolayısıyla bu olayda da arkadaşımız Coşkun Sağlamdin kamu vicdanı ve toplumu düşünerek hassasiyetlere de dikkat çekerek görevini layıkıyla yapmıştır. Esas görevini yapmayanlar bundan utansın. Esas hedef gösterenler, yanlışın üzerine yanlışla gidenler bundan utansın. Sorumlu onlardır. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Allah vergisi peribacalarının arasına kaçak inşaat yaparak sit alanları gözetmeksizin çirkin yapılaşmaya göz yumarak zaten suç işlemişlerdir. Bunu görmemezlikten gelenler kendi vicdanlarını özellikle sorgulasınlar. Zaten bu olayda da Cumhurbaşkanımız taraf olmuştur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:37
  1. doğa

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