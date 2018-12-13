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Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 18:57
Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Yusuf Kaplan, "Haber" kategorisinde All Jadallah'ın çektiği İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altındaki gösteride engelli bir Filistinlinin yer aldığı "Direnişe 'Engel' Yok" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Kaplan, fotoğraftaki adamın engeline rağmen direnmekten vazgeçmediğini, bu yüzden de fotoğrafı beğendiğini söyledi.

"Yaşam" kategorisinde ise Kaplan, Emrah Yorulmaz'ın objektifinden çıkan "İstanbul'da dolunay" başlıklı fotoyu seçti.

Kaplan, fotoğrafta İstanbul'da sabah saatlerinde beliren dolunayın Sultanahmet Camisi ile oluşturduğu görüntünün sembolik açıdan güçlü bir mesaj içerdiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:57
  1. Yusuf Kaplan

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